黃國昌對自己有信心　重申不當李四川副市長

民眾黨主席黃國昌前往板橋福德市場發春聯。（照：民眾黨提供） 中評社台北2月12日電／中國國民黨台北市副市長李四川11日宣布，在月底辭去副市長工作，預計3月投入新北市長選戰。台民眾黨新北市長參選人黃國昌今天被問到是否有信心贏過李？黃國昌說，當然對於自己個人來講，當然有信心啦。“但未來如果是川伯出線的話，我不會擔任副市長”。



黃國昌今天上午赴板橋福德市場拜票，並接收聯訪，媒體詢問，有無信心贏過李四川？



黃國昌回應，蔣萬安市長跟侯友宜市長，都是中國國民黨籍非常優秀的六都的首長，兩位市長挺自家的中國國民黨籍的李四川副市長，他覺得這個是人之常情啦，充分的可以理解。



黃國昌表示，對他來講，最重要的事情，是讓這一次新北市市長跟中國國民黨彼此之間、跟李四川彼此之間，能夠有一個好的君子之爭。他們用氣度、視野、彼此之間能夠在一個理性的平台上面，給新北市民最好的政策願景，負責任的提出他們的看法。



黃國昌認為，這是會建立接下來政黨彼此之間合作一個非常良性的典範。當然對於他自己個人來講，他當然有信心啦。“心存善念，盡力而為”，讓自己成為新北最好的選擇。



媒體追問，黃國昌昨稱會跟李四川組成最強團隊，有無可能是正副手的形式搭配？黃國昌回應，目前就是盡全力爭取代表在野的陣營競選新北市的市長，“未來如果是川伯出線的話，我不會擔任副市長”。



黃國昌說，新北市在六都之中人口最多，絕對不是任何一個人就可以處理完所有新北市的大小事，一定需要一個最強的團隊，覺得最強的團隊的形式，在未來與中國國民黨彼此之間進行合作相關協議時，大家都可以進一步來討論，黃強調自己完全是採取開放的立場，沒有任何預設。