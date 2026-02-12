汽車農漁產零關稅衝擊大？吳思瑤：稍安勿躁

民進黨舉行“台美關稅談判滿意度民調”記者會，左起發言人吳崢、政策會執行長吳思瑤。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月12日電（記者 張穎齊）外傳台灣同意美國進口汽車“零關稅”，並大幅開放農漁產品，引發產業界與在野黨質疑，民進黨政策會執行長、“立委”吳思瑤12日表示，目前談判內容尚未正式公布，相關說法缺乏明確依據，請中國國民黨、台灣民眾黨籍“立委”稍安勿躁，待協議簽訂完成後，“行政院”將向社會坦率說明，並送交“立法院”審查，接受“國會”監督。



民進黨於中央黨部舉行“台美關稅談判滿意度民調”記者會，由吳思瑤與黨發言人吳崢出席說明。



記者提問，國民黨“立法院”黨團、“立委”王鴻薇10日踢爆，台灣對美零關稅項目包含汽車、水果、液態乳等高達6千項產品。另外針對汽車零關稅，台“經濟部”更緊急召集9大車廠及公會開會，並研擬新台幣30億元協助方案。



吳思瑤回應，“行政院副院長”鄭麗君正在美國進行談判，後續也將在美國開記者會對外說明。她強調，在簽訂完成前，對於未經確認的內容不宜過度評論，“好事談判別整組壞了了”。她指出，3月初“立法院”開議後，“行政院長”卓榮泰將率“內閣”團隊赴“立院”進行台美關稅談判專案報告，透明公開、尊重“國會”監督，讓“立委”們“問飽問滿”。



記者會上，民進黨也公布最新民調數據，吳思瑤指出，74%受訪者支持“國會”儘速通過台美關稅談判結果，14%不同意；北中南呈現均衡分布，不同政黨支持者過半數支持“立法院”盡速審議。對於台灣未來經濟發展優先路線，67.9%認為應優先加強與美日合作，18.9%認為應加強與中國合作。她補充，民眾黨支持者有55%傾向加強美日合作，國民黨支持者中34%支持美日合作、50%支持加強中國合作，中間選民則有60%支持美日合作。