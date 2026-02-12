軍購付委綠白合？吳思瑤：沒黃國昌好溝通

民進黨政策會執行長吳思瑤。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月12日電（記者 張穎齊）針對台灣民眾黨團新任總召陳清龍表態，願將“行政院”版軍購特別條例與民眾黨團版併案付委審查，被關注是否出現“綠白合”契機？民進黨政策會執行長吳思瑤12日表示，沒有前民眾黨“立委”黃國昌是更好溝通合作，期待新會期“國會”有新的開始，同時也強調，軍購條例攸關“國安”，樂見朝野新年新氣象，一切都會不一樣。



民進黨12日於中央黨部舉行“台美關稅談判滿意度民調”記者會，由吳思瑤與黨發言人吳崢出席。



民進黨籍“外交及國防委員會”召委王定宇今則表示，民眾黨願意讓“國防”特別預算付委審查，是正面進展，過去藍白在程序委員會阻擋，如今態度轉變，有助於進入實質討論，部分國民黨籍“立委”言論質疑軍售未交貨，這是“中國農場式說法”。



對於中國國民黨團總召傅崐萁放話不會通過“行政院”版本，吳思瑤表示，新的一年有好消息也有壞消息，好消息是民眾黨團願意讓院版併案審查，但不能衹有綠白，若要通過，仍需綠藍白三方共同支持，但在尚未審查前就放話反對，某種程度呈現立法傲慢，“不要未審先判”，“行政院”版本是最專業、最嚴謹的最佳版本，新年仍會持續努力，不會放棄。



此外，針對無黨籍“立委”高金素梅涉案被搜索、約談，民進黨籍“立委”王世堅逆風相挺是台灣派。吳思瑤表示，在台灣不分族群都應挺台，不認同將某些族群貼上“挺台派”標籤，高金素梅曾赴中國參與“93閱兵”，相關政治言行可受公評，但司法案件應與政治立場分開，尊重司法獨立辦案，核心是證據而非政治。



對於高金素梅助理遭羈押一事，吳思瑤回應，尊重司法偵辦程序。羈押裁定顯示相關幕僚涉嫌犯行期間不短，既然法院認定具羈押必要性，應予以尊重，證據到哪裡，就辦到哪裡。