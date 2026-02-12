卓喊全面接受新核能　蔡政府官員：感到被羞辱

卓榮泰表示，將在三大原則評估下，全面接觸全世界先進的新式核能技術，確保產業水電無虞。（楊長鎮臉書） 中評社台北2月12日電／民進黨過去主張非核家園，賴清德執政以來，頻頻挑戰“非核”立場。民進黨“行政院長”卓榮泰10日更表示，將在三大原則評估下，全面接觸全世界先進的新式核能技術，確保政府對產業水電無虞的承諾。蔡政府時期的“客委會主委”楊長鎮10日質疑，如此輕鬆轉向放消息，讓20幾歲就參加反核的他感到被羞辱。



卓榮泰10日出席新竹工研院“先進半導體研發基地”動土典禮。他在致詞中談到產業發展最關注的電力供應問題，強調水電供應必須“無虞”，並將在核安有保障、核廢有解方及社會高度共識下，將全面接受全世界新式的核能技術，審慎評估並面對傳統核能是否能帶給產業界的安心，將全面做開放能源的構想。



楊長鎮在2016年蔡英文政府上任後，接任“客委會”政務副主委。2020年時任“客委會主委”李永得轉任“文化部部長”，他升任為主委，2024年“賴政府”上任後卸任。



楊長鎮10日在臉書發文質問，請以正式記者會嚴肅、認真、整套講清楚，怎麼個“全面”法？怎麼個“新式”法？突然間核廢料就有了去處？人口密集、處處斷層難選址也都不再是問題？



楊長鎮表示，這麼輕鬆轉向草草放消息，“真的讓我這個20幾歲參加反核至今年逾花甲的人”，很難不感到被羞辱。社會住宅沒了、非核家園沒了、然後呢？