民眾黨同意院版軍購付委　國民黨：在野整合

藍委牛煦庭受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月12日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文今日邀請部分黨籍“立委”，前來中央黨部討論軍購特別條例內容，針對台灣民眾黨同意審查“行政院”版本，是否衝擊藍白合作？國民黨發言人、“立委”牛煦庭說，民眾黨除了同意“政院”版付委，白營自己的版本也已經付委，所以未來軍購特別條例在野陣營會提出在野版本，按照過去在野是“國會”多數，藍白有合作的慣例，大概會進行在野版本的整合。



牛煦庭說，不管是藍營內部或與民眾黨方面，國民黨都會在充分討論後，提出務實可行並且能夠為人民荷包把關的務實版本。他強調，民眾黨只是同意“政院”版本付委，而不是同意“行政院”的版本，如果白營同意“政院”版，那他們自己的版本又是什麼呢？希望外界不要過度曲解與解釋，就看法案審查後接下來的發展。



牛煦庭今天前往國民黨中央黨部，出席鄭麗文邀約藍委討論軍購條例一事，他在會前受訪時做出以上表示。



至於國民黨是否會提出自己軍購條例版本？牛煦庭說，具體黨版草案內容應該很快就會有結果，畢竟民眾黨都已經同意“政院”版本付委，因此時間不至於會拖太久，目前已經進入最後階段。



外傳藍營版本軍購金額為新台幣8000億的說法，牛煦庭說，很多版本還在整合，現在就提金額問題，是很奇怪的一件事。



媒體追問，國民黨“立法院”黨團是否會同意“行政院”版軍購特別條例付委？牛煦庭說，如果各方面的版本都已經做好準備，就大家一起付委討論，所以應該不是問題，但他也強調，“政院”版本付委與否，事涉黨團運作，應該由黨團幹部來回答比較適宜。