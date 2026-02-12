2026兩馬鬧元宵點燈　宋濤、王忠銘同框

左起，藍委陳雪生、國台辦主任宋濤、連江縣長王忠銘及議長張永江。（照：連江縣政府提供） 連江縣長王忠銘受訪。（照:連江縣政府提供） 連江縣長王忠銘11日率領馬祖團隊前往福州市馬尾區，參加“2026年第24屆兩馬鬧元宵”點燈儀式。（照:連江縣政府提供） 中評社福州2月12日電／中國國民黨籍連江縣長王忠銘11日率領馬祖團隊前往福州市馬尾區，參加“2026年第24屆兩馬鬧元宵”點燈儀式，與福州民眾共度元宵佳節。今年燈會於馬尾船政文化園盛大舉行，園區內多盞主題花燈齊放，不僅展現濃厚節慶氛圍，也成為兩馬居民交流互動的重要平台。



此次馬祖訪問團成員陣容完整，包括國民黨籍“立委”雪生、連江縣議會議長張永江、議員曹爾章、議員周瑞國、議員陳玉發，以及馬祖四鄉鄉長共同出席，展現馬祖對兩馬文化交流活動的高度重視。大陸國台辦主任宋濤也親赴福州馬尾，與會的陸方高層還有福州市市委書記郭寧寧、福州市長吳賢德，以及對岸連江縣及馬尾區政府各層首長。



宋濤表示，“兩馬鬧元宵”活動舉辦至今已邁入第24屆，長年以來見證了兩馬之間從文化交流到情感連結的深厚基礎，也陪伴著兩岸小三通發展的歷程，元宵燈火不僅象徵團圓與祝福，更承載著兩馬“一衣帶水、血脈相連”的共同記憶。



王忠銘指出，馬祖與馬尾同屬閩東文化圈，無論在語言、宗教信仰、民俗節慶或生活習慣上，皆同脈相承。他強調，不論政治情勢如何變化，文化始終是同一民族的文化，持續透過節慶與民間交流，才能讓深厚的文化底蘊成為連結彼此、走向未來的重要力量。



簡單會晤後，宋濤與王忠銘一行巡視互動體驗區，看著機器人及機器狗向與會來賓拜年，驚艷不已。後續安排觀看藝文演出，包含台灣藝人蔡秋鳳帶來《金包銀》、張洪量帶來《你知道我在等你嗎》，台下共同度過八O、九O年代的回憶殺。



今年燈會選址於馬尾船政文化園，結合歷史場域與當代燈藝創作，吸引大批民眾前來賞燈。多元花燈設計也呈現兩馬特色，讓來自馬祖與福州的居民在燈會中自然互動，深化彼此情誼，進一步增進兩岸人民於傳統閩東文化上的理解與交流。



透過“兩馬鬧元宵”等具代表性的節慶活動，不僅有助於元宵風俗文化的維護與傳承，也逐步形塑馬祖元宵特色的文化旅遊品牌。未來將持續結合交通、觀光與文化資源，推動“兩馬一日生活圈”，邀請更多福州鄉親到馬祖“卡蹓”，親身體驗離島獨特的人文風景。



此次點燈儀式在熱鬧祥和的氣氛中圓滿完成，象徵兩馬情誼再度被燈火點亮，也為新的一年揭開交流合作的新篇章。