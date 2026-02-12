中市竹縣藍營人選卡關　沈政男：2人贏面大

國民黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北2月12日電／2026年底九合一大選，中國國民黨在新北市幾乎確定由台北市副市長李四川披戰袍後，現在台中市長、新竹縣長提名陸續發生爭議、由誰出征遲遲未定，引發藍營支持者焦慮。精神科醫師沈政男在其Youtube頻道分析認為，台中的初選民調不會太晚，而且台中公布民調日期，對“立法院副院長”江啟臣是有利的。至於新竹縣則沒有懸念、三足鼎立情況下“立委”徐欣瑩仍穩定領先。



國民黨籍台中市長盧秀燕日前發聲，認為國民黨內台中市長提名3月底民調太晚。



對於國民黨在台中市長初選，沈政男指出，爭議一、是大家認為3月底才完成初選民調會不會太晚？他以李四川為例，認為不會太晚。因為李四川的台北市副市長任期到2月底，所以新北市民調也會拖到3月。爭議二、說出民調的日期會讓民進黨的人故意守電話講相反、灌票給對綠有利的候選人？沈分析，“不會”，因為守電話的大部分是自己的支持者。國民黨的支持者守電話要回答誰，當然是贏面大的人。



針對目前藍營支持者著急、覺得國民黨黨中央在扯後腿。沈政男說，其實不用緊張，選民是有智慧的，不會因為慢一點完成民調就突然變心。但他指出提名慢的缺點，是正式競選的時間比較短。不過他認為，3月底到12月底其實時間還算夠。



至於新竹縣，沈政男表示現在國民黨中央還是決定按照規定，採計三成黨員投票、七成民調。雖然徐欣瑩一直抗議，但國民黨主席鄭麗文態度強硬。沈政男說“其實不用抗議，該你的就是你的，煮熟的鴨子不會飛掉”。



沈政男以2月4日《美麗島電子報》的民調分析，徐欣瑩在三足鼎立的狀況下支持度32.3%，領先民進黨參選人竹北市長鄭朝方的27.3%和國民黨新竹縣副縣長陳見賢的16.5%。徐欣瑩穩定領先，這代表三七制不會有問題，要相信黨員的智慧，“黨員會知道誰比較有勝算”。