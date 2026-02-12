張斯綱：李四川與蔣萬安可串聯全台氣勢

國民黨台北市議員張斯綱接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 北投中繼市場。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月12日電（記者 莊亦軒）中國國民黨籍台北副市長李四川11日在臉書發文將請辭副市長，爭取國民黨提名參選新北市長。被問到李四川請辭投入選戰，國民黨籍台北市議員張斯綱回應，李四川跟台北市長蔣萬安形成雙箭頭互補，未來在北台灣甚至會擴及全台，形成串聯全台的氣勢。



李四川11日在臉書發文將在月底請辭副市長，3月回到新北市爭取國民黨提名，投入下屆新北市長選舉。張斯綱12日到北投中繼市場拜年時接受媒體聯訪，被問到李四川請辭投入選戰一事。



張斯綱回應，李四川充滿執行力形象的“鐵鎚市長”深入人心，跟蔣萬安長於空戰、論述、形象，形成很好的雙箭頭互補。他表示，雙北的效應在北台灣有望擴及中台灣，未來會形成帶動全台選舉氣勢的串聯。到了選戰中後期，等兩位的選情穩定，雙箭頭效應才能夠輻射到全台灣。



記者提問蔣萬安是宜蘭女婿、李四川是屏東之子，是否全台灣都會被外溢效應連動帶起，張斯綱分析，宜蘭與雙北生活圈是緊密結合，宜蘭朋友對蔣萬安的熟識度、認同度也很高。因為蔣是宜蘭的女婿，張斯綱認為對於北台灣這是雙箭頭威力最強大的地方。



張斯綱特別對中國國民黨籍新北市長侯友宜、中國國民黨副主席兼秘書長李乾龍表達感謝，他稱，新北的人選膠著一度讓大家非常擔心，特別感謝侯友宜、李乾龍兩位私底下穿梭，讓這件事能在春節前成行，讓雙箭頭正式就戰鬥位置。



被問到李四川曾經擔任高雄市副市長，是否有可能會在南部輔選，和蔣萬安形成一北一南輔選全台。張斯綱回應，剛開始要先在新北地方走透透，整個穩定之後再來安排其他地方的輔選行程。川伯對高雄很熟悉，對公共建設還有過去的市政規劃，他可以幫中國國民黨高雄市長參選人柯志恩補課。