中評關注：綠白合有多大空間？尚待觀察

民眾黨團新任總召陳清龍。（照片：民眾黨團提供） 左起民進黨發言人吳崢、政策會執行長吳思瑤。（中評社 資料照） 中評社台北2月13日電（記者 張穎齊）“立法院”新會期開議前夕，台灣民眾黨團人事改組與路線調整與否，成為關注焦點。新任黨團總召陳清龍表態願將“行政院”提出的軍購條例付委審查，與先前民眾黨主席黃國昌、中國國民黨團傅崐萁強硬態度形成對比，藍白合作是否出現裂痕受到矚目。



回顧過去2年，藍白合在“立法院”多數議案上形成攻防主軸，尤其在防務、軍購、財政與監督議題上，民眾黨多半與國民黨同調，形成對“行政院”的強力制衡。然而，新會期民眾黨團改組，黃國昌退出“立院”，前主席柯文哲深化對黨團影響後，顯發生變化。



黃國昌與傅崐萁近日均重申，民眾黨與國民黨將自提“國防”特別預算版本，“行政院”版本不會照單全收，態度強硬。此番表態，顯示藍白在防務議題上仍維持戰略一致。但陳清龍則強調願意付委審查，主張回到委員會專業討論，語氣較為緩和，是否僅屬程序性表態，抑或反映實質路線差異，仍待觀察。



值得注意的是，柯文哲日前與民進黨“立院”黨團總召柯建銘在代理孕母法議題上出現互動，柯文哲更一度公開表示，“藍白分手在世界上也不是不可能的事”，為政黨合作留下彈性空間，這些訊號是否為綠白互動鋪路？成為各界揣測焦點。



民進黨方面則未掩飾樂見局勢變化，民進黨政策會執行長吳思瑤直說“沒有黃國昌的民眾黨團是好的開始”，強調新會期可望有“新氣象”，對綠營而言，若藍白出現裂縫，2026地方選舉與2028大選布局將更具操作空間，綠營是否透過議題釋出善意，拉攏民眾黨新團隊，也引發討論。



近期美國在台協會（AIT）與相關人士頻頻表態，關切1.25兆元“國防”特別預算進度。“賴政府”亦加大力道，強調軍購預算攸關台美關係與印太戰略布局。在此背景下，也考驗藍白的抗壓力。



從策略角度觀察，民眾黨正處於角色轉型期，柯文哲是否仍為實質領導核心？而“立法院”黨團自主性是否提高？尚待時間驗證。新任不分區“立委”多無選戰包袱，短期內或可靈活操作，但長期政治定位仍需明確。若在“國防”、經濟或社會議題上頻繁與藍營不同調，是否會動搖支持者結構，也是變數。



民眾黨新黨團的路線選擇，將成為觀察藍白合作走向的重要指標，藍白是否維持戰略聯盟，抑或在特定議題上出現分歧；綠白是否在部分政策形成階段性合作，都將影響未來“國會”權力結構。外部的美方壓力與區域安全局勢，更為此一政治博弈增添變數。



新會期才剛啟動，民眾黨新團隊如何在黃國昌路線與陳清龍姿態之間取得平衡，將牽動藍白合的穩定度，綠白是否真正出現合作空間，抑或只會屬於議題性互動？仍有待後續發展觀察。