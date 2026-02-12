李四川定於一尊　洪孟楷盼新北成藍營示範點

藍委洪孟楷接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 媒體到現場採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月12日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍台北市副市長李四川11日宣布月底辭職，並將在3月返回新北投入新北市長選戰。隨即黨籍新北市長侯友宜與副市長劉和然都表達支持，李四川可說已定於一尊。國民黨籍新北“立委”洪孟楷今天表示，肯定侯友宜的施政也感謝副市長劉和然（原本也爭取藍營提名）的大氣與付出，全力支持李四川擔任新北市長。



洪孟楷指出，只要一個令下就可以後發先至，接下來就是往前衝，也希望新北能成為藍營好的示範點，期待各縣市長人選能盡快全部到位，展現藍營2018年、2022年勝選的契機。



2026縣市長選舉腳步漸近，民進黨已徵召提名“立委”蘇巧慧，定於一尊，國民黨則趕在春節前整合協調成功，將提名李四川出戰新北市長，盼延續目前黨籍新北市長侯友宜的執政。



李四川昨天宣布，將在月底請辭台北市副市長一職，並強調若獲國民黨提名參選新北市長，會和已被民眾黨提名的黨主席黃國昌找出合作方式，藍白整合出一組人選。



洪孟楷今天在“立法院”受訪時表示，肯定侯友宜過去的施政，也感謝劉和然的付出以及大氣跟成全，我們全力支持李四川來擔任2026年的新北市長。他強調，身為新北市的“立委”之一，完全理解過去6年多跟侯友宜市府團隊的充分合作。在中央監督、在地方拼建設，新北市真的是一個404萬人的偉大城市，所以絕對要共同全力以赴。



洪孟楷說，昨天李四川承諾他會承擔，也看到侯友宜跟劉和然隨後的臉書發文，都代表著團結一心。



洪孟楷強調，大家之前都有期待，他也一直講，其實新北基層都已準備好了，只要一聲令下，我們就可以後發先至，接下來就是往前衝，也希望新北市可以成為好的示範點，22個縣市長人選都期待能趕快塵埃落地，候選人全部到位，讓22個縣市一起努力打拼，展現藍營2018年、2022年勝選的契機，繼續帶給人民好的生活。