蔣萬安與李四川拼雙北　汪志冰：有外溢作用

國民黨台北市議員汪志冰接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月12日電（記者 莊亦軒）2026新北市長選舉，中國國民黨整合成功，可望徵召台北市副市長李四川參選。中國國民黨籍台北市議員汪志冰12日到北投中繼市場拜年時受訪表示，李四川確定參選新北市長，以及國民黨整合成功，這兩件事是這幾天大家最樂意看到的現象。她也強調，相信台北市長蔣萬安跟李四川的合作，到時候可以聯合掛看板互相幫忙，有外溢的作用。



中國國民黨籍台北市副市長李四川11日宣布月底請辭台北市副市長，爭取國民黨提名參選新北市長。緊接著新北市長侯友宜在臉書發文表達支持，原先爭取黨提名的新北市副市長劉和然也宣布退讓支持，藍營新北市長參選人已定於一尊，營造新北藍營大團結氣勢。



汪志冰分析，李四川過去曾任新北市副市長，又是現任台北市副市長。經歷過不同地方的磨練、歷練，相信對新北市民是最好、最有福氣的市長參選人。



記者提問李四川請辭後，台北市副市長缺額由誰遞補較為合適？汪志冰回答，不管教育、公務、任何領域，都會需要專業人士帶領台北市政往前邁進。當然也要尊重市長對於人選的看法，相信他會有智慧的挑選最好的副市長，讓台北市民更有幸福感。