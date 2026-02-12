檢辦高金素梅　趙少康：製造寒蟬效應？

高金素梅被搜索約談，趙少康認為司法不該成為政治打手。（照：趙少康臉書） 中評社台北2月12日電／無黨籍原住民“立委”高金素梅10日因涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領協會補助款，遭搜索約談到案，不過她在復訊時身體不適，先請回限制出境出海。中廣前董事長趙少康質疑檢辦調查的背後目的，認為司法不應該變成政治打手，“國安”更不應該成為打擊異己的工具。



趙少康11日發文表示，司法不該成為政治工具，指出檢調一次拿出3個罪名大動作搜索，更罕見的是，由“調查局”“國安”站聯合檢察官一起，讓人更加覺得奇怪，“國安”單位動作這麼大、這麼急，而且是在證據、事實還沒有清楚之前，就先用“國安”壓人。



趙少康說，看到檢方指控違反醫療器材法這一條，讓他特別覺得不合理，因為當時疫情最嚴重時，快篩跟疫苗都不夠，政府根本沒辦法處理，所以很多人都在想辦法找管道。



趙少康表示，民意代表本來就要為民服務，結果在疫情期間努力幫民眾找快篩資源、幫政府解決問題，卻只因為用的是中國大陸的快篩，結果現在卻變成罪名，且從疫情到現在都已經過去好幾年，現在又把這個事情拿出來，“更讓人懷疑這背後的目的”。



趙少康質疑，檢調選在這個時間點出手，是不是想用司法的壓力，讓高金素梅不敢再發聲，對其他“立委”產生寒蟬效應？“我一再強調：司法不應該變成政治打手，“國安”更不應該成為打擊異己的工具”，認為辦案要依法、有證據，而不是先抹紅、先定調、先製造輿論，再慢慢找理由，“這一條線，一旦被踩過去，受害的，不只是一個人，而是整個台灣社會，這樣的政府，只會讓人民越來越害怕。”