助理羈押禁見　綠前發言人指高金涉貪嫌疑大

“立委”高金素梅助理張俊傑遭法院裁定羈押禁見，律師黃帝穎在臉書提出看法。（照：黃帝穎臉書） 中評社台北2月12日電／無黨籍原住民“立委”高金素梅涉入詐領助理費等多起案件，助理張俊傑遭法院裁定羈押禁見。對此，前民進黨發言人、律師黃帝穎分析，助理若涉貪須與“立委”共犯，裁定理由形同“直殺”高金素梅涉貪嫌疑重大。



黃帝穎今天在臉書指出，高金素梅“情勢不妙”，因張姓助理遭裁定羈押禁見的理由，直指涉及“立委”貪污罪嫌重大。黃帝穎表示，張俊傑遭法院認定涉嫌違反《貪污治罪條例》公務員詐取財物罪，以及刑法使公務員登載不實、行使業務登載不實文書、加重詐欺罪，另涉《商業會計法》填製不實會計憑證與《洗錢防制法》洗錢等罪，且犯罪嫌疑重大。



黃帝穎表示，裁定指出，本案具體犯罪情節嚴重，對社會治安危害甚鉅，犯行期間非短，距今已有相當時日，共犯間犯意聯絡與行為分擔仍有未明之處，仍有勾串、滅證之虞，因此裁定羈押禁見。



黃帝穎進一步分析，助理本身不具公職人員身分，法律上難以單獨成立貪污罪，必須與具公職身分的“立委”共犯才可能構成。由於“立委”在會期中有相關法律保障，檢方聲押助理共犯，應是為避免勾串的必要處置。而法院在羈押庭審理卷證後，明確以涉犯貪污治罪條例詐取財物罪為由裁定收押，形同認定“立委”與助理共犯的罪嫌重大。



黃帝穎強調，法院裁定理由已列明貪污等重罪，從法律結構來看，助理若成立相關罪名，勢必涉及與高金素梅間的共犯關係；羈押禁見的法律理由，等同“直殺”高金素梅涉貪嫌疑重大。