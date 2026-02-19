蔡英文爬山送零食給狗狗加菜　體驗拔菜樂

蔡英文跟爬山的鄰居們一起拔菜，為自己過年加菜。（照：蔡英文辦公室提供） 中評社台北2月19日電（記者 黃筱筠）蔡英文2024年卸任之後有更多時間爬山或是到郊外健行等，她在爬山路上也沒閒著，常常帶著狗糧零食，幫附近鄰居的小狗們加菜。蔡英文為了過年加菜，也到鄰居家菜園一起拔長年菜、花椰菜、青蔥、採橘子等，還笑說，自己加菜自己拔，但是別人煮。



蔡英文卸任之後，常常會在社群放上爬山的照片或是影片，山上的朋友都很熱情又熱心，時常會送來自家種植的蔬菜水果，還會分享隱藏版特製的美食及飲品。



蔡英文在陽明山住家附近爬山前，都會先跟石頭公拜拜，保佑狗狗們身體健康。過新年，她帶了狗糧零食給山上鄰居養的10隻狗朋友加菜。蔡還會依照每隻狗狗喜好，親自分配不同口味的零食。春節帶著毛小孩“樂樂”與“鳳梨妹”到鄰居家打招呼，還幫狗朋友拍了美美的新年照。



蔡英文卸任後，有更多的時間能夠爬山，交了許多鄰居家的狗朋友，山上的狗朋友只要看到蔡出現就很開心。遇到蔡英文不在台灣時，主人還會特別跟狗狗說她最近不會出現。



蔡英文在春節期間，還到鄰居家的菜園一起拔菜、採橘子。她笑說，自己加菜自己拔，但是菜是別人煮的，還跟鄰居們拿著現拔的青菜祝大家新年快樂！