邱垂正：李貞秀參選資格恐有重大爭議將釐清

陸委會主委邱垂正接受黃暐瀚專訪。（照片：《POP撞新聞》YouTube） 中評社台北2月12日電／台灣民眾黨不分區“立委”李貞秀放棄大陸籍議題尚未落幕，民進黨籍“立委”林楚茵近日指控，李貞秀在2025年3月才註銷大陸戶籍，等同違反兩岸條例規定，她在2024年1月“立委”選舉投票時根本不具備參選資格。陸委會主委邱垂正12日上午在廣播節目表示，若真如此，李貞秀的“立委”參選資格可能“也有問題”，由於她的參選資格恐怕“有重大爭議”，陸委會將會同相關機關進一步釐清。



林楚茵日前在社群發文表示，李貞秀在2025年3月才赴大陸辦理戶籍註銷並取得證明，這代表其在2024年1月“立委”選舉投票時，仍在大陸設有戶籍，依兩岸條例第9－1條規定，她當時並不具備參選資格。



邱垂正12日上午接受廣播節目《POP撞新聞》專訪，針對李貞秀參選“立委”的資格問題，邱垂正說，在台灣設籍滿10年才能登記為公職候選人，那“起算點”是什麼時候，是給予定居證明、發放身分證後，也要繳回註銷大陸戶籍的證明。“李貞秀好像是2025年3月才放棄（大陸戶籍），按兩岸條例第21條規定，她可能才入籍1年而已，沒有10年”。



邱垂正指出，兩岸條例第9－1條規範了兩岸“單一戶籍制”，台灣人民不得在大陸設有戶籍或申領大陸護照，否則會喪失台灣身分，以及相關法律權利，包含選舉、罷免、創制、復決、擔任公職與軍職等。



邱垂正說，李貞秀是很早來台的陸配，2004年3月兩岸條例修正後規定，必須在6個月內放棄大陸戶籍，並繳回證明，才能不失去台灣身分，所以政府將會檢視她當年有無繳交除籍證明給“移民署”。



邱垂正強調，如果李貞秀在2025年放棄大陸戶籍之前，同時擁有兩岸“雙重戶籍”，也就是同時有台灣戶籍，也保有大陸戶籍未放棄，她在2023年11月登記為民眾黨不分區，“她的參選資格可能也有問題”。



邱垂正表示，對於李貞秀的參選資格“恐怕是有重大爭議”，陸委會將會同相關機關釐清，此事也凸顯現實選務上存在制度漏洞，將積極來處理此事，也將跟選務機關說明情況。他也說，政府對所有民眾或者參選人都是一視同仁，特別是對所有陸配，政府的立場就是依法行政。