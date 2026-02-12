高雄掛賴蕭看版1人掛蕭4人要拆？綠稱溝通

民進黨高雄市黨部主委、議員黃文益12日受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月12日電（記者 蔣繼平）憂議員初選競爭激烈，民進黨解禁“禁大咖條款”的政策轉彎，要求年前拆完賴、蕭同框看板。針對高雄市議員初選已有多面賴、蕭看板上架，民進黨高雄市黨部主委、議員黃文益向中評社表示，高雄情況平和，有點受到波及，就他瞭解蕭美琴看板都是有取得授權，所以有候選人正在溝通，能否轉圜就再觀察。



高雄市在議員初選期間掛出與蕭美琴同框看板的，有爭取連任的議員鄭孟洳、以及參選議員的新人張以理、林浤澤、鄧巧佩，共有4個人。另外，掛出與賴清德、蕭美琴同框看板的則有新人吳昱鋒，目前1人。



民進黨六都市議員提名初選登記10日截止，多個選區面臨激戰。考量初選競爭激烈，民進黨秘書長徐國勇11日表示，議員參選人在初選期間禁用賴清德、蕭美琴肖像，最晚希望在本週將所有含賴清德、蕭美琴照片的看板與文宣都下架更換。



民進黨選對會1月時曾決議解禁“禁大咖條款”，讓議員初選參選人能使用賴清德、蕭美琴照片。不過，由於地方部分人士反映，有人可掛照片、有人沒掛，爭議不少。中央黨部先前收到地方陸續反映，因此又收回解禁。



對於黨中央規定，黃文益表示，這是黨中央的指令，若有違規，檢舉會送到中央黨部，不會由地方黨部處理。但中央黨部如何規定，大家就怎麼遵守，要一致性。因會影響選舉公平性，若被檢舉，中評會去討論嚴不嚴重及是否影響選舉結果。



針對高雄市已掛出多面賴、蕭看板，黃文益表示，目前候選人們也有在溝通中，譬如有些是蕭美琴都已經授權，他得到的訊息，有些候選人希望能在溝通看看，畢竟蕭美琴同意的，不是私掛的，也掛蠻多的，有沒有轉圜餘地，就還要再觀察。



至於黨中央提及考量初選競爭激烈的原因，黃文益表示，應該不是高雄市啦，可能六都其他地方比較激烈一點，高雄這邊都還在非常平和的情況底下競爭，也沒有人去指控誰，因為都是有經過授權，高雄應該沒有這個問題，有點受到波及。