人氣旺　蔣萬安走訪北投市場送發財金

蔣萬安收下攤商致贈的白蘿蔔，象徵好彩頭。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月12日電（記者 莊亦軒）農曆年節將至，中國國民黨籍台北市長蔣萬安12日前往北投中繼市場向攤商與採買年貨的市民拜早年，並親自發送發財金，祝福攤商生意興隆、市民備貨順利。市場內張燈結綵、人聲鼎沸，年節前採買人潮絡繹不絕，充滿著濃濃年味。



蔣萬安抵達後沿著攤道逐一走訪，拱手向攤商與民眾賀年，並親手發送發財金。不少攤商雙手接過紅包笑說“討個好彩頭”，也有民眾排隊等候，希望與蔣萬安合影留念。沿途有攤商熱情端出自家招牌年菜與零嘴請蔣萬安試吃，更有蔬果攤老闆遞上一條白蘿蔔，笑稱“好彩頭、好兆頭”，象徵新的一年“頭好壯壯”。蔣萬安接過白蘿蔔連聲道謝，直呼這是最接地氣的祝福，也讓現場笑聲不斷。



蔣萬安表示，北投民眾一向熱情，感謝北投自治會與所有攤商、市民朋友長期支持中繼市場，讓市場人潮滿滿、買氣旺盛。他細數市場內水果、生鮮、熟食、零食與在地美食樣樣齊全，直說“什麼都有、什麼都好”，鼓勵大家把握年節前夕到市場一站購足，輕鬆備齊年貨。



針對市場改建進度，蔣萬安指出，拆除工程已啟動，市府將全力加速推動，讓市場早日以嶄新面貌回歸，提供更完善的購物環境。他也提到，市府日前已完成與輝達的簽約，確定首個海外總部落腳北投士林科技園區，未來將帶來大量就業機會，帶動北投整體發展動能，為城市注入新氣象。



活動尾聲，蔣萬安再次向攤商與市民揮手致意，祝福大家新春平安順心。市場內紅包喜氣與歡笑聲交織，攤商忙著招呼客人、市民提著滿袋年貨，洋溢著熱鬧溫馨的過年氛圍。