王鴻薇：綠對美關稅黑箱　如簽賣身契逼和親

藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 媒體到現場採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月12日電（記者 張嘉文）“行政院副院長”鄭麗君率談判團隊10日赴美，再度針對台美關稅與美協商，預計在台灣時間13日清晨正式簽署“台美對等貿易協定”。對此，中國國民黨籍“立委”王鴻薇今天表示，除了她昨天提及美國汽車零關稅外，聽說連美國花生進口台灣也要零關稅，台灣對於美國這麼多的工業以及農業項目要全面開放市場，“賴政府”到目前還是採黑箱作業不說明清楚。



王鴻薇強調，能瞭解這次台美關稅貿易談判非常艱苦，但這並不能成為政府欺騙大眾，採取黑箱作業的合理借口。“行政院”應該立即開誠布公和相關業者做報告，不要等到最後已簽下賣身契，就必須去和親，哪有這樣的道理？



媒體報導，鄭麗君此行將就美製車進口、農產品開放等項目進行談判，再與美方進行最後會議後，預計在台灣時間13日清晨正式簽署“台美對等貿易協定”。



王鴻薇今天對此在“立法院”受訪時說，“台美對等貿易協定”即將定案，但除了目前對外所知關稅為15%且不疊加外，社會大眾對於具體內容幾乎一無所知，包括台灣對美國的巨額投資，以及所謂全面開放市場的項目，特別是工業產品與農業產品，哪些被迫開放、哪些為零關稅，外界完全不清楚。



王鴻薇指出，她日前已取得資料顯示，台灣對美國汽車關稅將從17.5%降為零關稅，且全面開放市場、取消限額，但“經濟部”至今不願正面承認，只是在簽約前兩天，才緊急找汽車產業與勞工工會協商。整個要開放零關稅的項目高達6000項以上，包括很多的農產品，譬如美國豬肉等等也要大幅降稅，還有液態乳的降稅對酪農也是非常大的打擊。



她質疑，這樣的作法是否合理，過去台灣簽訂對外貿易協定，從未有如此黑箱作業。



王鴻薇說，理解此次台美關稅貿易談判相當艱苦，但這不能成為欺騙社會大眾、採取黑箱的理由。所以在正式簽訂前，“行政院”應開誠布公向相關業者報告，不要等到協議已成定局，才要求各界概括承受，沒有這種簽了賣身契就必須要和親的道理。