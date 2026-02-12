朝野衝突檢方起訴藍綠委　王鴻薇：會告到底

藍委王鴻薇受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月12日電（記者 張嘉文）台北地檢署今日針對去年多起“立法院”衝突案件正式偵結，共起訴10名藍綠“立委”，創下單日最高紀錄。其中，中國國民黨籍“立委”王鴻薇、民進黨籍“立委”林楚茵因去年7月《選罷法》審議期間的肢體衝突，兩人都遭檢方依“傷害罪”提起公訴。王鴻薇今天對此回應說，她會繼續告到底，在司法上尋求應該有的正義。



“立法院”因朝野對立嚴重，之前發生過多次肢體衝突，朝野“立委”互相提告。北檢今天依傷害罪嫌起訴10名“立委”，名單包括民進黨籍的柯建銘、林楚茵、林淑芬，以及國民黨籍的王鴻薇、陳玉珍、謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁。



其中，王鴻薇和林楚茵的衝突是在2024年7月8日，當時“立院”內政委員會原定於201會議室審議《公職人員選舉罷免法》修正草案，藍綠“立委”為搶占主席台爆發激烈推擠。林楚茵與王鴻薇在拉扯中發生肢體衝突，導致兩人均有不同程度受傷，雙方事後互告傷害。



另外，前民眾黨“立委”林國成之前因反罷免活動時，在台上爆粗口飆罵賴清德，賴事後依法提起刑事告訴。台北地檢署今天依照刑法公然侮辱罪起訴林國成，並且建請法院從重量刑。



王鴻薇今天在“立院”受訪時對此表示，她也注意到林國成遭起訴的新聞，現在看起來，檢調針對不管是前委員也好、或是現任委員也好，都趁現在趕快做出相關起訴動作，但其實現在已在“立法院”會期內了。



就她個人部分，王鴻薇說，因為林楚茵事實上有打她，是林先動手的，所以如果林楚茵也被起訴的話，她未來在司法程序上，會繼續努力。