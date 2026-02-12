台美ART談判關鍵時刻　卓榮泰籲勿揣測

台美ART談判關鍵時刻，台官方呼籲勿揣測。(照:中評社 鄭羿菲) 李慧芝主持記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月12日電（記者 鄭羿菲）台美對等關稅談判進入最後階段，“行政院副院長”鄭麗君10日率團赴美，準備簽訂台美對等貿易協定（ART）。“行政院長”卓榮泰12日表示，拜託台灣社會在談判團隊還未回來報告時，減少不必要的揣測，請民眾相信政府已做萬全準備，請所有人能靜待談判結果，政府一定會向社會充分說明。



李慧芝說，只要談判一完成，政府就會向民眾做完整報告。



台媒報導，台美對等貿易協定內容最快在台灣時間13日清晨公開。台“經濟部長”龔明鑫昨天間接證實，台灣很可能開放美國汽車進口零關稅，智庫評估對產值的衝擊大約1.94%、金額新台幣40億元，美車將取代歐洲進口的賓士車。另外，美豬牛開放方向擬“比照國際標準”，美豬腎萊劑容許值不排除參考日韓；美牛方面，因美國逾十年未有狂牛症，可望開放絞肉、內臟等法令禁止狂牛症國家輸入的部位。



“行政院”12日召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持，“農業部長”陳駿季、“經濟部次長”江文若、“環境部次長”沈志修出席。



李慧芝轉述卓榮泰於院會上表示，鄭麗君與“行政院”經貿談判辦公室總談判代表領軍的談判團隊已抵達美國，要與美方進行最重要的關鍵談判達成最後協議，一定會爭取最多、談到更好，立刻解決雙方共同問題。這個時候請全台人民給予談判團隊更多的信任、溫暖和鼓勵，也拜託社會在談判團隊還未回來向社會做報告時，可以減少不必要的揣測。



卓榮泰說，談判團隊一定是掌握全局、全盤衡量。我們不能錯失任何一個國際間共同合作與競爭的機會。也請民眾相信從去年4月2日至今，政府已做萬全準備，這個力道我們會持續加大，讓產業的可能沖擊大事化小小事化了。



媒體追問後續新聞安排？有沒有信心讓“立法院”審議時通過？李慧芝指出，這是談判團隊第七次與美國進行實體會議，“只要談判一完成，政府就會向民眾做完整報告”，也會按照條例締結法的規定，送交“國會”審議。同時，也會把1月15日簽署的台美投資MOU一併送到“立法院”審議。我們相信談判團隊可以達到好成果，建立台灣的經濟韌性，也促進台美貿易平衡互惠。