李貞秀參選資格有問題？陸委會：待釐清

陸委會法政處長周鳴瑞。（中評社 鄭羿菲攝） 李慧芝。（中評社 鄭羿菲攝） 記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月12日電（記者 鄭羿菲）陸配身份的台灣民眾黨籍“立委”李貞秀再遭爆2025年才註銷大陸戶籍，陸委會主委邱垂正金表達，若真如此，李貞秀的參選資格可能“也有問題”。陸委會法政處長周鳴瑞12日表示，原陸籍人士進行身份轉換，最終需要將註銷大陸戶籍的證明文件交給“移民署”，只要沒拿回來，身份就沒完成轉換，就還是大陸人。



“行政院”發言人李慧芝補充說，戶籍部分目前尚待陸委會釐清。



李貞秀3日就職後，國籍爭議燒不停，民進黨籍“立委”林楚茵指控，李貞秀在2025年3月才註銷大陸“戶籍”，在2024年1月“立委”選舉投票時根本不具備參選資格。邱垂正12日表達，若真如此，李貞秀的“立委”參選資格可能“也有問題”，由於她的參選資格恐怕“有重大爭議”，陸委會將會同相關機關進一步釐清。



“行政院”12日召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持，“農業部長”陳駿季、“經濟部次長”江文若、“環境部次長”沈志修出席。



周鳴瑞表示，兩岸人民關係條例規定，大陸籍人士在台參選公職有三大前提，一、陸籍人士不能參選台灣民選公職。二、陸籍人士需在台設籍10年後才能參選台灣民選公職，參選時是不是大陸人，完全以在大陸有沒有設籍做認定。三、陸籍人士在台定居後，要進行身份轉換，必須拿到台灣的定居資格，在台拿到身份證後回大陸註銷戶籍，且要將證明文件交給“移民署”，才完成程序，只要沒拿回來，身份就沒完成轉換。



周鳴瑞說，換句話說，只要沒有將證明文件拿回來，身份轉換就沒有完成，有關設籍滿10年的規定就沒辦法起算，因為還擁有大陸戶籍，還是大陸人。



周鳴瑞指出，李貞秀參選的問題，選務機關進行資格審查時，不會來徵詢相關行政機關，以此今天也發現的確存在制度運作的漏洞，陸委會將盡快向選務機關瞭解需求。制度面上，過完年後，陸委會也會邀請相關機關進行協調，建立跨機關合作機制，以解決相關漏洞。



李慧芝補充道，“內政部”分別在1月28日、2月3日、2月11日發函給“立法院”，請“立法院”提供李貞秀在2月3日就職前，依照國際法規定向中國辦理放棄國籍的書面證明，另外“內政部”也在1月30日、2月2日、2月11日發函給李貞秀，要求提供資料。“內政部”2月11日發函給“立法院”與李貞秀的函文，都是要求在2月13日、本周五前提供李貞秀已辦理放棄中國國籍的書面資料。