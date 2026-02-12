盧秀燕未扮協調角色？廖偉翔：台中羨慕新北

藍委廖偉翔接受訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月12日電（記者 張嘉文）中國國民黨在新北市長人選上整合協調成功，黨籍台北市副市長李四川昨日宣布月底辭職，並將在三月返回新北投入新北市長選戰。對此，國民黨籍台中“立委”廖偉翔今天向中評社表示，台中藍營基層都非常羨慕看到新北的順利整合，新北的士氣大振，台中市長的部分如果真要拖到3月底，基層都非常焦慮，畢竟8年前現任市長盧秀燕的提名是在2月中就搞定了。



至於盧秀燕也有被批評，在這過程中未扮演協調角色，過於不沾鍋？



廖偉翔說，新北的整合過程能有這樣的順利結果，不管是在幕前或幕後，大家都做了很多努力，尤其是私下溝通，畢竟很多時候要整合，並不適合在公開場合去放話或做什麼動作，所以，盧秀燕在大家看不到的時候，也是非常努力希望促成團結和整合。



2026縣市長選舉腳步漸近，民進黨在新北市長選舉部分已徵召“立委”蘇巧慧，定於一尊。國民黨則趕在春節前整合協調成功，將提名李四川出戰新北市長，盼延續目前黨籍新北市長侯友宜的執政。



但在台中部分，民進黨也已提名綠委何欣純，何在台中已起跑，賴清德更一個月內四度造訪台中。國民黨方面有“立法院副院長”江啟臣和資深藍委楊瓊瓔爭取提名，目前看不出有協調的可能性，而黨中央擬於3月底辦理民調，也讓盧秀燕急喊“太晚了”。



廖偉翔今天接受中評社訪問對此表示，台中基層都非常羨慕新北能順利整合，整體新北藍營看來是士氣大振，希望台中也可以儘速整合好推出人選，且是希望越快越好。畢竟8年前盧秀燕是在2月中就被提名參選，這次卻要拖到3月底，基層的聲音是希望趕快出整合人選。



廖偉翔表示，當然最終人選最主要還是黨中央這邊要去做協調，但期待不管是由黨中央或由地方也好，趕快有一個最強人選出來。畢竟民進黨的台中基層已全部動起來了，地方上都已感受到選戰逼近的氛圍了，國民黨沒有分裂的本錢，衹有團結才有辦法勝選。