白同意院版軍購付委　卓榮泰：希望春暖花開

卓榮泰。（照片：行政院提供） “行政院”院會後記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月12日電（記者 鄭羿菲）針對台灣民眾黨“立法院”黨團總召陳清龍同意，將“行政院”版本新台幣1.25兆元軍購特別條例付委審查。“行政院長”卓榮泰12日表示，終於看到“國會”露出希望的曙光，希望在年後春暖花開、在野黨不要再擋，讓“國防”預算能迅速到位。



賴清德11日上午召開記者會說明新台幣1.25兆元軍購特別預算，並要求“立法院”將“行政院”版本軍購特別條例付委審查；陳清龍當天下午就表達同意。不過，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁表示，院版是否付委已非重點，因為最終三讀通過的“絕不會是“行政院”版本”。民眾黨主席黃國昌也說，國民黨版、“行政院”版都可一起討論，但相信最後通過的不會是“政院”版本。



“行政院”12日召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持，“農業部長”陳駿季、“經濟部次長”江文若、“環境部次長”沈志修出席。



李慧芝表示，軍購是政府對政府，院版“國防”特別條例也是台灣跟美國雙方經過縝密溝通跟評估，是有整體的戰略構想，且是有完善的建軍規劃，兼顧軍事採購的實務程序，是為了提升台灣“國防”自主的能量，而國際民主社會也都認為強化台灣的“國防”是有急迫性、必要性的。



李慧芝說，希望“立法院”能夠盡速審議，通過以“行政院”版為主的“國防”特別條例，也希望“立委”能夠理性審慎的審議評估，才能有效提升“國防”自主能力。