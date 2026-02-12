民眾黨：邱垂正不當發言　回溯追殺陸配？

民眾黨團總召陳清龍。（照片：民眾黨團提供資料照） 中評社台北2月12日電／陸配身份的台灣民眾黨籍不分區“立委”李貞秀再遭爆2025年才註銷大陸戶籍，陸委會主委邱垂正12日表達，若真如此，李貞秀的參選資格可能“也有問題”。台灣民眾黨“立法院”黨團12日痛批，邱垂正自曝其短，完全暴露其尸位素餐，對主管業務完全不熟悉，更刻意誤導社會大眾。



民眾黨團請邱垂正主委明確回答以下問題：依照您在節目中說法以李貞秀為例，則去年有上萬名補繳證明的陸配，其在台身分“年資”與相關權利（投票、任考試、公職等資格）是否比照您對李貞秀的認定，皆是從2025年重新計算？全部都要回溯追殺？



民眾黨團表示，過去陸配透過婚嫁或依親來台，要先在台灣居住滿6年後才可依法取得台灣“戶籍”與“身分證”，而要取得參政權（被選舉權），更需要在設籍滿10年後；也就是原中國大陸籍新住民要取得在“中華民國”的參政權，條件比其他國籍更加嚴格、而非寬鬆。



民眾黨團說，且陸配來台初設戶籍登記、取得“中華民國”護照後，就已經被要求註銷對岸戶籍，也就是只能有“單一戶籍”。但2025“內政部”突然要求數萬陸配再補件重新證明，許多人因為來台多年證明遺失只能再跑一趟，也有因疾病或政治因素無法返回中國大陸者，最後改用切結方式處理，而“內政部”也照單全收。



民眾黨團強調，依法論理，無論陸籍新住民是補繳或切結，其在台灣的“年資”與相關權利，都是以取得身分證或設籍台灣的那一年計算，絕非邱垂正口中2025年。



民眾黨團請問邱垂正，按照您天馬行空的邏輯，去年全台有補繳證明的11,868名陸配，許多人設籍台灣早已滿10年、20年，難道他們在2025年補繳之前的年資都不算數？過去每一次投票、參政、擔任軍公職都是非法？難道他們在台灣的年資要“開始重新累積”，才能享有在台灣應考試、服公職的權利？



民眾黨團表示，邱垂正混亂的法學觀，不當曲解“中華民國”法律，擔任陸委會主委已毫不適格。邱垂正為了配合“內政部長”劉世芳的政治操作，不惜違背自己的職權和良知，把30萬以上的陸籍新住民之公民權當作政治籌碼，把陸委會主委變成政治打手，以錯誤資訊與不實言論誤導主持人和混淆群眾視聽，邱垂正還好意思誇口對新住民一視同仁？

