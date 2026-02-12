卓榮泰轉向接受新核能　官員跳針回三原則

台“經濟部次長”江文若。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月12日電（記者 鄭羿菲）民進黨長期主張非核家園，但“行政院長”卓榮泰日前突表示，在三大原則評估下，全面接觸全世界先進的新式核能技術，引起綠營內部質疑。蔡政府時期的“客委會主委”楊長鎮發文質疑，怎麼個“新式”法？核廢料突然有去處？不過，“行政院”、台“經濟部”官員12日則僅不斷跳針強調對三大原則的堅持。



“經濟部次長”江文若12日指出，對新式核能技術採開放態度，但須確保核安有保障，核廢有去處，且民眾要有高度共識。我們會密切關注國際對新式核能的發展，研究什麼樣的技術最適合台灣。



卓榮泰日前表示，在三大原則評估下，全面接觸全世界先進的新式核能技術。楊長鎮發文質疑，社會住宅沒了，非核家園沒了，然後呢？請以正式記者會嚴肅、認真、整套講清楚。怎麼個“全面”法？怎麼個“新式”法？突然間核廢料就有了去處？人口密集、處處斷層難選址也都不再是問題？如此輕鬆轉向草草放消息，讓20幾歲就參加反核的他，感到被羞辱。



“行政院”12日召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持，“農業部長”陳駿季、“經濟部次長”江文若、“環境部次長”沈志修出席。



李慧芝表示，現在全球各地都在研發的先進新式核能技術，政府採取開放的態度，可以接觸、了解，但不論是新式的核能或是傳統的核能，我們都秉持三個原則，也就是核安有保障，核廢有去處，且民眾要有高度共識。她要再次強調，這三個原則一定都需要，這是我們目前的最高原則，達到原則後才會討論是不是有傳統核能的使用，或新式核能評估。



李慧芝說，核安有保障、核廢有去處，這是兩個是最重要的，直到都已經夠成熟後，才會有接下來的社會討論與社會共識的部分。