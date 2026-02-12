彭博析台海若戰全球損十兆鎂　台GDP掉4成

台積電。（中評社 資料照） 中評社台北2月12日電／台灣海峽緊張局勢升溫，彭博經濟學團隊提出5種台海局勢可能的發展路徑，評估美中若因台灣爆發衝突，首年全球經濟損失就會高達10.6兆美元，約佔全球GDP 9.6%，遠超新冠疫情與金融危機的衝擊。若中國大陸對台發動軍事行動，半導體供應鏈將嚴重受挫，全球貿易與股市亦將劇烈震盪，特別是台灣生產62%高階邏輯晶片，對全球汽車、手機、AI及電腦產業影響深遠。



彭博經濟學家形容美中因台海開戰，對全球的衝擊將是“毀滅性的”（seismic）。台灣經濟損失40%不說，中國大陸國內生產毛額（GDP）第一年將衰退11%，美國也會萎縮6.6%。鄰近的韓國和日本則分別衰退23%和14.7%。



彭博經濟學團隊依據半導體、貿易與金融市場三大衝擊，模擬5種未來發展路徑，從美中因台海問題1.全面開戰、2.中國大陸對台海實施封鎖、3.緊張局勢惡化、4.維持現狀至5.和解等可能。



若中國大陸發動全面入侵，除直接軍事打擊外，還可能對台灣進行網路攻擊與斷絕海底電纜，導致能源與原料供應中斷。美國是否介入將決定戰事規模與長度。若採取海空封鎖，一年內台灣GDP減少12.5%，全球產業鏈同樣遭受重挫。即使僅是灰色地帶衝突或低強度摩擦，中國大陸GDP也將減少0.6%，全球經濟損失仍不可小覷。



台灣在全球先進半導體製造中佔據主導地位，2024年產能數據顯示，若失去台灣供應，全球高階邏輯晶片將減少62%，成熟製程晶片則減少31%。台積電營收佔全球晶圓代工70%，其主要客戶如蘋果（Apple）、超微（AMD）、博通（Broadcom）、輝達（ Nvidia）等，其產業影響力深遠。若台海發生衝突，汽車、消費電子、AI數據中心等產業將首當其衝，全球智慧型手機銷售甚至可能大跌80%，蘋果iPhone恐損失超過9成銷量。



彭博模型預估，戰爭情境下，中國大陸GDP首年將下跌11%，美國則減少6.6%，歐盟、印度與英國分別減少10.9%、8%及6.1%。鄰近的韓國GDP恐驟減23%，日本則下滑14.7%。台灣經濟則遭遇毀滅性打擊，GDP估計將大減40%。全球半導體產業鏈斷裂、貿易與投資關係中斷，亞洲重要航運路線停擺，全球市值與供應鏈均面臨空前考驗。



彭博指出，自1979年美國與中國大陸建交後，台海局勢維持脆弱平衡，但近年四大支柱逐漸瓦解，包括美國軍事優勢下滑、中國大陸統一壓力提升、台灣民主鞏固以及兩岸經濟文化交流減弱。中國大陸在軍事現代化、海軍規模與飛彈部署上大幅超越過往，美國干預力道受限。台灣內部政局亦因民進黨賴清德堅持現狀，但“立法院”由國民黨主導，“國防”預算與改革受阻。美國總統特朗普則重申“戰略模糊”，國會立場不明，區域穩定性大幅下降。