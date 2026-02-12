李貞秀陸籍爭議　台官方要求明天前提證明

台“行政院”發言人李慧芝。（台“行政院”提供） 中評社台北2月12日電／台灣民眾黨不分區“立委”、陸配李貞秀陸籍爭議，“行政院”發言人李慧芝12日在院會後記者會表示，“內政部”在2月11日發函給“立院”及李貞秀的函文，都是請他們在2月13日就是明天之前，提供李貞秀已辦理放棄中國籍的書面資料。



李慧芝說明，“內政部”分別在1月28日、2月3日與2月11日發函給“立法院”，請“立法院”要提供李貞秀在2月3日就職前，依照“國籍法”規定，提供向中國辦理放棄國籍書面證明。另外“內政部”也在1月30日、2月2日與2月11日發函給李貞秀提供資料。



李慧芝強調，“內政部”在2月11日發函給“立院”以及李貞秀的函文中，已請他們在2月13日，也就是明天之前，提供李貞秀已辦理放棄中國國籍的書面資料。至於戶籍的部分，目前尚待陸委會釐清。



“內政部次長”董建宏指出，“內政部”再次重申，依據2023年“行政院秘書長”函釋明確指出，原中國籍人士必須取得台灣人民身份後，身份轉為“中華民國國民”後，擔任公職就應遵守與全體“國人”相同的標準。即“國籍法”第20條相關規定，擔任公職者不得擁有“中華民國”以外的國籍，“這個是沒有可以討論的空間”。



董建宏表示，“國籍法”第20條第4項講得非常清楚，李貞秀須要在2月3日就職前，就應該辦理放棄“我國”以外國籍的相關作業程序。“內政部”已在1月28日，函請“立法院”在李貞秀就職“立委”時，應依相關規範，依法辦理。如在就職前並未完成放棄外國籍的身份，就不符合“國籍法”的規定，任用機關、也就是“立法院”，應依“國籍法”予以解職。



董建宏說，“內政部”會再次函請“立法院”，依據“國籍法”規定進行相關處理。