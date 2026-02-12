高嘉瑜回鍋選台北市議員　拋“四季紅”配票

高嘉瑜稱，她和江志銘都是泛綠分裂的受害者。（高嘉瑜臉書） 中評社台北2月12日電／2026台北市議員選戰，民進黨前“立委”高嘉瑜回鍋參選台北市港湖選區市議員。高嘉瑜過去有超級吸票機之稱，讓同黨議員新人憂心搶票。高嘉瑜12日喊出，“港湖民進黨，配票追求全壘打，集中票投民進黨”，顯然是對同屬綠營的基進黨候選人吳欣岱可能造成的“分票效應”，表達擔憂。



民進黨在第二選區（內湖、南港）提名四人，共有王孝維、高嘉瑜、陳又新、何孟樺四人登記。登記與提名人數同額，不辦初選。



吳欣岱2022年在台北市港湖選區參選市議員拿到10186票落選。第二次2024年參選該區“立委”拿到26382票落選。吳欣岱2024年角逐港湖“立委”時，對決中國國民黨籍的李彥秀和民進黨籍的高嘉瑜，被認為是高嘉瑜落選的主因。這次高投入當地議員選戰，外界視為兩人再度對決。



所謂四季紅，高嘉瑜受訪提到，是仿效當年前“立委”沈富雄所提出的配票策略。如果選民家裡有4個人，就是一人一票投給4個不同候選人。若家裡超過4個人，就依照出生年月日分為四季，每3個月分成一季，集中投給同一位候選人。



高嘉瑜12日在臉書建議，港湖民進黨，配票追求全壘打，集中票投民進黨。她說，遇到好久不見的民進黨市議員江志銘，在港湖衹有團結才能爭取最大的席次。“我們都是泛綠分裂的受害者，志銘大哥也勉勵我努力贏回港湖”。



高嘉瑜拋出，港湖區採取“四季紅”的配票策略。她會全力配合黨的提名及選舉策略，“票票民進黨，港湖全壘打”，努力為港湖拚第四席！