選新北市長已安太座？李四川苦笑太太仍反對

李四川接受專訪。（截自“千秋萬事”YouTube直播畫面) 中評社台北2月12日電／中國國民黨籍台北市副市長李四川11日宣布月底請辭副市長一職，將投入新北市長選舉。外界關心李四川是否已說服家人？李12日受訪表示，太太還是反對，因為太太不喜歡選舉文化，他也瞭解太太承受的壓力，但現在的形勢，就是交給新北市民去決定。



李四川昨日宣布將辭職參選，但先前李四川被問及家人是否支持投入參選時，李四川均表示太太跟家人都反對他參選。今早李四川接受王淺秋“千秋萬事”專訪，王淺秋詢問李四川宣布參選是否已“安太座”？



李四川苦笑說，“太太從頭到尾反對，她不喜歡我去選舉，不喜歡選舉文化”。他表示，他本身不善選舉也不懂選舉，上台講話沒辦法口才俐落，因為他是“做事的人”，總是默默做認為對市民有幫助的事。



李四川透露，因為太太不喜歡他投入選舉，他也擔心太太因為壓力而隱瞞一些事，他也瞭解太太承受的壓力，“是有對不起她”，但現在的形勢，就交給市民去決定。王淺秋回李四川說，“謝謝川嫂把川伯借給‘國家′”，李四川連忙回說“她沒有願意”。



李四川強調，像他這類工程人員做事如果做不到，就不能說，不然就會變成“膨風”，因此很不適合台灣的政治和選舉環境。