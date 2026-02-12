郭正亮：李四川小心綠糾纏　蘇巧慧有致命傷

台北市副市長李四川。（中評社 資料照） 中評社台北2月12日電／中國國民黨籍台北市副市長李四川11日宣布，當天下午已向台北市長蔣萬安表達於2月底請辭副市長一職，3月開始會回到新北市。新北市長選舉升溫。前“立委”郭正亮提醒，李四川要小心的，是民進黨接下來會開始挖出並糾纏其新北市副市長任內的爭議事。



李四川接下來將與台灣民眾黨主席黃國昌進行整合。民進黨已提名“立委”蘇巧慧參選新北市長。



郭正亮點出，新北市長選舉的主題，大多會圍繞在房地產、土地開發、經濟等議題上，這點和桃園類似，因為桃園市民所重視的，是市長在經濟和建設上能帶來什麼。而民進黨新北市長參選人蘇巧慧大多待在“立院”教育委員會，在經濟、建設等議題上剛好完全沒經驗，“這是致命傷”。



李四川昨天在臉書發文表示，蔣萬安已簽定輝達在北士科興建台灣總部，能參與這麼重要的事，很感謝蔣在過程中的信任與授權。他提到，自己在下午已向蔣萬安表達，將在2月底請辭台北市副市長，3月開始，自己會回到熟悉的新北市，若能獲得國民黨的提名，也會和民眾黨黃國昌主席找出藍白共同合作的方式，“瞭解我的人都知道，做了決定以後，我是一個全力以赴的人”。



郭正亮12日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，李四川要小心的，是民進黨接下來會開始挖出其新北市副市長任內的爭議事，如土地、工程等，雖然這些事基本上沒有司法問題，但民進黨就是會拿這些事來糾纏。



郭正亮認為，現任新北市長侯友宜任內一定有爭議事，民進黨恐會拿這些事打李四川，此外，李是否跟某幾家建商關係特別好，也會被對手檢視。