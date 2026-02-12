朝野衝突起訴7藍委　王鴻薇：阻止參選？

藍委委王鴻薇質疑，民進黨的司法動作是為2028布局，這就是民進黨的陽謀。(照:王鴻薇臉書) 中評社台北2月12日電／“立法院”2024、2025年審議《“立法院”職權行使法》、《選罷法》等修正草案、“反廢死、反戒嚴”兩公投案，朝野“立委”爆發多起衝突互告。台北地檢署今天偵結，依傷害等罪嫌，起訴藍綠“立委”共10人。遭起訴對象之一的中國國民黨籍“立委”王鴻薇質疑，民進黨“選不贏，就讓你選不了”起訴在野“立委”除了威嚇，更可能達成阻止參選，這就是民進黨的陽謀。



北檢今起訴藍綠共10名“立委”，包括國民黨“立委”謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍；民進黨“立委”林淑芬、林楚茵、柯建銘。



王鴻薇今天在臉書發文表示，根據選罷法第26條第九項，“犯第一款至第六款以外之罪，判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行、執行未畢、於緩刑期間或行刑權因罹於時效消滅。”換言之“選不贏，就讓你選不了”。



王鴻薇質疑，綠委鍾佳濱熊抱藍委陳菁徽竟然沒被起訴。並表示，民進黨的司法動作，明眼人都看得出來，不但是秋後算賬，更是為了賴清德2028“總統”大位與“國會”多數佈局。大動作在此時起訴，民進黨想做的，就是把在野黨有戰力的委員，通通安上罪名，或判刑、獲緩刑，目的就是要利用選罷法阻止登記參選。



另名遭起訴的藍委謝龍介也表示，就案件本身，他尊重司法，配合調查，事實經過就如同各位透過直播轉播所看到的一樣，也會在庭上向法官表述。就“國會”攻防，國民黨有必須捍衛的立場，而解鈴還需繫鈴人，呼籲賴清德與民進黨團，不要凡事對立，能協商，就不用對抗，能動口，沒有人會動手。