鄭麗文邀藍委討論防務特別條例　將速提藍版

藍委牛煦庭在國民黨中央黨部接受媒體聯訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月12日電／各界關注中國國民黨是否自提“國防”特別條例草案。據了解，國民黨主席鄭麗文12日找國民黨籍“立委”馬文君、牛煦庭等人討論。藍委牛煦庭表示，具體黨版草案內容應該很快會有結果，目前已進入最後階段，國民黨會提出務實可行，幫人民把關的版本。



“行政院”在去年11月提出8年新台幣1.25兆元“國防”特別條例草案，送交“立法院”審議，但遭藍白黨團阻擋付委審查。賴清德11日在“總統府”召開記者會，向在野黨喊話，期待“立法院”新會期開議後，儘速完成防務特別條例的審議。



台灣民眾黨“立法院”黨團表示，同意“政院”版“國防”特別條例付委，在“立院”併案審查，引發各界關注國民黨立場。



國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁指出，國民黨團會自提版本，將與民眾黨磋商。“政院”版有無付委已無關痛癢，最後“立法院”通過的不會是“政院”版，在野黨不可能照單全收。



根據《中央社》報導，國民黨主席鄭麗文今天上午找“立法院”“外交及國防委員會”的藍委馬文君、國民黨發言人牛煦庭等人至國民黨智庫開會，討論防務特別條例的相關事宜。知情人士指出，會中只針對相關議題進行討論，有關特別條例匡列的預算規模、軍購項目等，都還未確定，仍有待進行整合及盤點。



牛煦庭在國民黨中央黨部接受媒體聯訪指出，具體的黨團版本草案內容應該很快會有結果。畢竟民眾黨團都已經同意讓“政院”版本付委，併案審查，因此時間不會拖太久，目前已經進入最後階段。



針對外傳國民黨版的預算規模將匡列8000億元，牛煦庭表示，目前都還在整合階段，現在就提金額是很奇怪的事情，待整合完畢後，就會對外公布。 依過去藍白合作的慣例，會進行藍白版本的整合。國民黨不管是在黨內或跟民眾黨都會做充分的討論後，提出務實可行，可以幫人民把關的版本。



媒體詢問，黨版“國防”特別條例草案是否會列為本會期優先法案？牛煦庭說，待年後召開立法實務研討會時，就會對外公布。