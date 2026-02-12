登記選總召挑戰賴　柯建銘先以涉過失傷害被起訴

綠委柯建銘2025年3月25日敲斷拐杖，打到藍委徐巧芯。（中評社 資料照） 中評社台北2月12日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前宣布登記參選總召，被各界視為對賴清德的挑戰，不過在此之前，柯建銘卻先因涉過失傷害被起訴；台北地檢署12日針對2024年、2025年的“國會”大亂鬥”宣布調查結果，依傷害、過失傷害等罪起訴柯建銘、中國國民黨籍“立委”謝龍介共10名“立委”。



其中國民黨“立委”邱鎮軍涉2案被起訴，另不起訴國民黨“立委”徐巧芯4人不起訴。本案創下檢方偵辦“國會”衝突案起訴最多“立委”紀錄。



2025年3月25日下午7時，“立法院”審議國民黨團提出的“反廢死、反戒嚴”兩公投案期間，柯建銘手持拐杖敲桌抗議，卻因拐杖噴飛導致擊中站在一旁的國民黨“立委”徐巧芯，後者也立即赴台大開驗傷單提告，柯建銘被依過失傷害罪起訴。



“立法院”2024年5月17日審議《“立法院”職權行使法》、《選罷法》修正草案期間，藍綠爆發多起肢體衝突，最終雙方互控8案，北檢歷經1年的偵查後，依傷害、過失傷害等罪起訴10名“立委”，分別是民進黨“立委”林淑芬、林楚茵、柯建銘，國民黨“立委”謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍，創下檢方偵辦“國會”衝突案起訴最多“立委”紀錄。



檢方調查，2024年5月17日：《“立法院”職權行使法》等法案審議期間，謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪等4人，將邱志偉推下人牆，造成後者頭部外傷併腦震盪症候群及頸部鈍挫傷。謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪等4人被依傷害罪起訴。



2024年5月17日：邱鎮軍將民進黨“立委”沈伯洋拉下2公尺高的人牆，導致沈伯洋頭部外傷併腦震盪症候群及左臉鈍挫傷、四肢多處擦挫傷。邱鎮軍被依傷害罪起訴。



2024年5月17日：洪孟楷、黃仁、呂玉玲、張嘉郡等4人，將民進黨“立委”郭國文推下會議桌高台，造成後者尾椎骨折。黃仁被依傷害罪起訴，另3人不起訴。



2024年5月17日：徐巧芯在“立法院”議場門口外疑踢倒民進黨“立委”陳亭妃，造成後者雙上肢左膝多處挫擦、出血瘀腫，為此提告重傷害未遂。檢察官勘驗當天的監視錄影畫面，發現當天上午議會門口一打開，多名“立委”湧入議場，包括陳亭妃、徐巧芯等前方“立委”因後方推擠而跌倒，依相關事證無法認定陳亭妃的傷勢必然是徐巧芯所為，因此將徐巧芯不起訴處分。



2024年5月24日：《“立法院”職權行使法》修正草案審議期間，林淑芬左手揮打民眾黨“立委”麥玉珍，造成後者臉部挫傷。林淑芬被依傷害罪起訴。



2024年7月8日：《選罷法》修正草案審議期間，林楚茵及王鴻薇拉扯互毆，雙方皆被依傷害罪起訴。



2024年12月6日：國民黨無預警變更議程引起民進黨團不滿，陳玉珍在議場主席台將林月琴放倒，再用腳踹林月琴肋骨及腹部。陳玉珍被依傷害罪起訴。



2025年3月25日：“反廢死、反戒嚴”兩公投案審議期間，柯建銘為了表達對議事程序的不滿，拿著2段式具伸縮功能的枴杖用力敲擊議事人員前方桌面2次，不料枴杖前段往前噴飛擊中徐巧芯右側下手臂，徐巧芯提告傷害。檢察官認為，柯建銘當時因為對議事程序不滿而持拐杖敲打桌面，並無證據有傷害徐巧芯的故意，因此依過失傷害罪起訴柯建銘。



2025年7月20日：時任民眾黨“立委”林國成在反罷免集會活動期間，公開以穢語辱罵賴清德。林國成被依公然侮辱罪起訴。