中評關注：民眾黨軍購轉向有高金案因素？

高金素梅曾發布影片批評AIT及台灣對美軍購議題。（高金素梅臉書） 中評社台中2月13日電（記者 方敬為）無黨籍原住民“立委”高金素梅捲入助理費、補助款與醫材案，並有“國安”單位介入搜索調查。巧合的是，高金被偵辦前才公開批評民進黨政府軍事預算膨脹，檢調搜索、約談的第二天，賴清德就召開記者會重申新台幣1.25兆元軍事預算的重要性。台灣民眾黨“立法院”黨團也隨即轉向，同意官方版軍購草案付委審查，由於民眾黨創黨主席柯文哲仍有司法案件在身，當中是否有連動性，引人聯想。



首先檢視高金素梅所面臨的司法風暴，其時機點充滿了政治解讀的空間。高金長期以來對民進黨政府的兩岸政策與對美軍購案持強烈批判態度，日前更在社群媒體上公開批評美國在台協會（AIT）處長谷立言的言論，並對“賴政府”不斷膨脹的軍事預算提出嚴厲質疑。



就在此時，檢調單位大動作介入，指控其涉及助理費與補助款詐領，甚至針對疫情期間引進中國大陸製快篩劑一事，依違反《醫療器材管理法》發動調查。值得注意的是，針對醫材案的調查並非僅止於一般的行政違規偵辦，更動用了“國安”系統介入，將單純的醫材引進上升至安全層級。這種將在野黨“立委”與“紅色滲透”做連結的偵辦手法，不禁讓人聯想到是針對其反對軍購、批評美方立場的精準打擊。



高金素梅10日遭到搜索，賴清德11日隨即與三軍將領大陣仗召開記者會，高調鼓吹通過高達新台幣1.25兆元的軍購預算草案，並向在野黨喊話應將“政院”版本儘速付委審查。就在此一敏感時刻，原本在“立法院”與國民黨團採取合作態度的台灣民眾黨，其立場就出現轉折，在未事先知會藍營的情況下，總召陳清龍點頭同意軍購草案付委，此舉不僅讓藍營感到錯愕，更讓外界對“藍白合”的穩固性產生質疑。



若將民眾黨轉向的動機，與民眾黨創黨主席的柯文哲處境連結，或許可見端倪，柯身為民眾黨的創黨領袖，目前正面臨包括京華城案、政治獻金案等多起司法案件，身陷囹圄的風險如影隨形，面對高金案發展，對同樣官司纏身的柯文哲而言，不免產生幾分威懾效果。



外界普遍解讀，民眾黨此時在軍購案上的重大讓步，不排除是柯文哲為了自保而向綠營遞出的橄欖枝，試圖透過在關鍵法案上的放行，換取司法空間或某種條件交換，種種現象也對往後藍白合作的穩定性投下負面因子。