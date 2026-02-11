盧信吉：特朗普為鋪墊訪華　會制約日本

明志科技大學通識教育中心助理教授盧信吉。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月13日電（記者 方敬為）中美領袖鋪墊4月會面，台灣明志科技大學通識教育中心助理教授盧信吉接受中評社訪問表示，美國總統特朗普預計4月份訪華，先前中美領袖通話，可以發現，特朗普未進一步對敏感的台灣議題表態，顯然有意替接下來會面營造友善氣氛。他研判，在此之前，東亞形勢將相對穩定，包括日本右派首相高市早苗完全執政，也會受到美國某種程度上的制約。



盧信吉，中興大學國際政治研究所博士，曾任中興大學國際政治所助理教授、中興大學日韓總和研究中心研究員、中興大學當代中國研究中心副執行長。研究專長包括國際關係理論、地緣政治與國際安全、外交政策、國際政治與兩岸關係。



中美領袖2月4日晚間熱線，值得注意的是，向來在兩岸議題上不按牌理出牌的特朗普，此次在敏感的台灣議題上未有強烈主張，甚至顯得格外收斂。針對此一現象，盧信吉指出，中美雙方此次展現出“戰略克制”，首要動機在於營造有利的對話氛圍。



盧信吉分析，特朗普目前的首要外交目標是實現4月訪華行程，在此前提下，美方必須避免過度刺激中國大陸或觸碰北京的政治底線。台灣議題若在此時被搬上檯面，極可能演變成一場零和遊戲，無論哪一方宣稱獲勝，對雙方關係的修復與推進都將造成破壞。



因此，他認為，此次通話，中美領袖展現了高度的政治默契，雙方均未讓台灣問題成為阻礙互動的絆腳石，而是選擇將焦點鎖定在關稅協商、世界秩序重塑，以及雙方皆有急迫需求的區域安全議題上。



盧信吉表示，相關策略，反映出中美當前對於議題優先順序的共識。相較於台海問題的零和屬性，雙方在經貿合作、產地原則以及伊朗、俄烏等國際熱點上的立場協調，更具備談判與交換的空間。



當然，盧信吉說，這種克制並非意味著中美矛盾消失，而是將台灣議題這張“底牌”暫時保留。無論是中國大陸強調的兩岸領土不容分割，或是美國主張的台灣供應鏈重要性，都是雙方手中握有的籌碼。在特朗普外交風格向來搖擺不定、且過去“特金二會”不歡而散的前車之鑑下，中美雙方都深知必須保留談判籌碼與迴旋空間，以應對未來談判桌上可能出現的風險與變數。