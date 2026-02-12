李四川戰新北　趙少康：台中應參考早點整合

前中廣董事長趙少康表示，台中應該好好參考新北的做法，早點協調整合，推出最強人選。（照片：趙少康臉書） 中評社台北2月12日電／中國國民黨籍台北市副市長李四川11日宣布月底辭職，並將在3月返回新北投入新北市長選戰。前中廣董事長趙少康12日在臉書發文表示，李四川就是新北需要的人，他只有一句話“全力支持李四川”。台中應該好好參考新北的做法，早點協調整合，推出最強人選。前“立委”郭正亮12日也在政論節目表示，台中市長盧秀燕應該要主動，大家都在等她出手。



趙少康指出，雖然李四川目前是台北市副市長，但他的歷練非常完整，曾任新北市副市長、高雄市副市長、“行政院秘書長”、國民黨秘書長，一路走來都是非常專業、紮實的行政官員。更重要的是，李四川是學工程出身。學工程的人都有的特質就是務實、看數據、重效率、重成果、不譁眾取寵，這正是現在新北市最需要的市長類型。



趙少康說，這也是為什麼他的民調一直維持在高檔，因為大家看得到，他務實、懂建設、會做事。新北市幅員遼闊，有很多地方建設需要推動、需要改善、需要升級，這些都不能只靠口號，而是要靠一個真正懂工程、懂執行、懂管理的市長。



趙少康表示，他也要肯定新北市長侯友宜與副市長劉和然的氣度，在這個時間點侯友宜願意站出來協調，選擇團結力挺李四川，展現出顧全大局、以勝選為優先的態度。因為選舉從來不是只看個人，而是要看整體形勢、看誰最有機會贏、誰最能帶領新北繼續向前。



趙少康說，新北這一戰還有更重要的關鍵——藍白後續的協調。他一再強調，藍白一定要合作，不能各走各的，不能增加風險，經過2024大選的經驗，大家應該都看得很清楚。他相信民眾黨主席黃國昌是有這樣的風度，願意遵守遊戲規則。



趙少康說，新北需要的是務實、能做事、會做事的市長，他相信李四川就是這樣的人，也期待藍白攜手合作，一起為新北找出最好的選擇。



趙少康也提到，國民黨在台中市長人選提名也出現僵局，他認為台中應該好好參考新北的做法，早一點協調整合，推出最強人選，避免內耗，才能把戰力集中對外，贏得勝選。



郭正亮12日在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，新北的表現一定會連動到大家對盧秀燕的期待，對於台中選戰，他覺得最好的狀況就是盧秀出來開記者會、代宣布。



郭正亮表示，“我覺得我們的小燕子真的太客氣了，她有時候要有老大的樣子。我有告訴盧秀芳（盧秀燕的妹妹），盧媽應該要主動，大家都在等她出手，因為這個黨中央出手有點怪，因為鄭麗文、李乾龍也不要讓人家覺得介入很多，地方協調是最好”。