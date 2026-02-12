陸委會：李貞秀參選時確實有雙重戶籍

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月12日電（記者 鄭羿菲）陸配身份的台灣民眾黨籍“立委”李貞秀遭爆2025年才註銷大陸戶籍。陸委會副主委梁文傑12日下午在記者會進一步表示，民眾黨在讓李貞秀登記為民眾黨不分區候選人時，確實有雙重戶籍，沒有撤銷大陸戶籍，有雙重身分，相關權力義務效力如何，會再做認定。而李貞秀擔任“立委”一事，仍按《“國籍法”》規定。



陸委會主委邱垂正12日稍早表示，若李貞秀有雙重戶籍，參選資格可能也有問題。



“行政院”發言人李慧芝今日表示，“內政部”11日已再度發函給“立法院”與李貞秀，要求13日前提供李貞秀已經辦理放棄中國籍書面資料。



李貞秀3日就職後，國籍爭議燒不停，民進黨籍“立委”林楚茵指控，李貞秀在2025年3月才註銷大陸戶籍，在2024年1月“立委”選舉投票時根本不具備參選資格。邱垂正12日表達，若真如此，李貞秀的“立委”參選資格可能“也有問題”，由於她的參選資格恐怕有重大爭議，陸委會將會同相關機關進一步釐清。



陸委會12日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑表示，《兩岸人民關係條例》剛頒布時，確實沒有要求陸籍人士要回去註銷戶籍，直到2004年修正後，要取得台灣戶籍的大陸人士都必須繳交註銷大陸戶籍證明，而在2004年前取得台灣身份的人，政府也給6個月的時間去完成這些手續。



梁文傑說，但這麼多年來，經過藍綠政黨輪替，相關規定未被完全執行，才會累積有1.2萬名陸配實際上已拿到台灣身份，卻不符合相關規定、沒有回去註銷戶籍，並把證明繳給“移民署”。陸委會去年都在清理這些舊案，而李貞秀就是其中之一。因此，民眾黨在讓李貞秀登記為民眾黨不分區候選人時，李貞秀確實有雙重戶籍，沒有撤銷大陸戶籍，有雙重身分。

