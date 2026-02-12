馮國豪：拆解高市旋風　不是只靠抗中才打贏

台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會研究員馮國豪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月13日電（記者 蔣繼平）日本首相高市早苗在8日的眾議院改選中大獲全勝，這股旋風是否影響台灣年底選情引起討論。台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會研究員馮國豪向中評社指出，高市大勝非只靠抗中，更重要是解決經濟問題與個人政治魅力。他認為，國民黨需要從這股高市旋風上，注意軍購議題別被貼上“與區域安全趨勢脫節”標籤，更要學習高市的新媒體論述能力。



馮國豪，政治大學中山人文社會科學研究所博士，先後任教於世新大學、台北教育大學、崑山科技大學。目前擔任樹德科技大學社會工作系兼任副教授。



日本自民黨在總裁高市早苗率領下，於眾議院大選豪取316席，單獨超過法定議席數的3分之2，成為日本戰後單一政黨取得的最多議席，堪稱歷史級別的大勝利。台灣政壇近日也關注此現象是否影響年底2026地方選舉。



對此，馮國豪表示，日本政局變化確實可能對台灣政黨論述產生象徵效應，但是否真的轉化為選票動能，仍取決於台灣內部政治結構與議題設定，所以需要冷靜拆解。



馮國豪表示，高市早苗在日本政壇被視為保守派、重視國防與國家主權論述的代表人物。若她的勝出被解讀為“日本右傾”或“對中強硬路線抬頭”，在台灣輿論場上，很容易被拿來對照兩岸政策。



因此，馮國豪表示，民進黨可能會強化“民主陣營對抗威權”的敘事，塑造區域安全壓力升高的氛圍，進而將選舉議題拉回“國安”與抗中框架。在這樣的氛圍下，國民黨若無法清楚說明自身的“國防”與對美、對日立場，確實可能承受壓力。



馮國豪表示，但是地方選舉的主軸通常仍回到市政與民生。年底選情若是縣市層級，選民更關心交通建設、社福、空污、產業發展，而非日本首相或自民黨派系動向。過往經驗顯示，即使兩岸或國際局勢升溫，也未必全面主導地方選舉結果。