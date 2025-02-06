邀山西打鐵花苗栗演出　余文忠力挺文化交流

苗栗市長余文忠。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月13日電（記者 盧誠輝）苗栗𪹚（火旁）龍節繼去年邀請到湖北武漢高龍來台演出後，今年又特別邀請到山西打鐵花團隊到苗栗演出。中國國民黨籍苗栗市長余文忠接受中評社訪問表示，兩岸文化交流無關政治，政府應加速開放，畢竟兩岸人民都是龍的傳人，希望兩岸能“以龍會友”搭起友誼橋樑，相信透過文化交流一定能為兩岸帶來和平。



余文忠，曾任苗栗縣長徐耀昌特助、苗栗婦女會顧問、國民黨“立委”徐志榮特助、苗栗警友會顧問、苗栗縣觀光協會常務理事、苗栗縣地檢署榮譽觀護人協會常務理事以及苗栗救難協會顧問。2018年當選苗栗縣議員，2022年順利連任，2024年代表國民黨參選苗栗市長補選當選。余妻為湖南常德人，是台灣少見的大陸女婿鄉鎮市長。



余文忠認為，文化的傳承與交流，本來就應該是不分國界的，像去年苗栗𪹚龍節也有邀請包括日本、新加坡、馬來西亞和印尼等團隊來參加，更何況兩岸人民都是龍的傳人，他相當期待未來每年苗栗𪹚龍節都能邀請到更多大陸表演團體來參加，讓大家透過“以龍會友”的方式，搭起兩岸友誼的橋樑。



他強調，兩岸文化交流無關政治，外界不必要有過多的政治聯想，因為大家都希望兩岸能永久和平，不要戰爭，所以政府應加速開放，他相信透過不斷的文化交流一定能為兩岸帶來和平。



余文忠指出，這次能邀請到山西打鐵花團隊到苗栗來表演，主要是透過國民黨副主席兼秘書長李乾龍擔任創會理事長的中華神農大帝協進會邀請，讓山西打鐵花團隊一行約30多人到台灣來，預計總共會有5場到6場的表演。事實上，這也不是山西打鐵花團隊第一次到苗栗來，去年就曾首度到苗栗縣公館鄉的五穀宮表演過，也廣獲好評。



打鐵花是中國古代匠師們在鑄造器皿過程中發現的一種民俗文化表演技藝，始於北宋，盛於明清，至今已有千餘年歷史。打鐵花技藝是將鐵屑加熱至攝氏1600度以上熔成鐵水，隨後敲擊拋灑，展現“天女散花”般的震撼場面。打鐵花技藝後來活耀於山西晉城和運城等地，因此便組成山西打鐵花團隊到處表演，為中國國家級非物質文化遺產的代表。