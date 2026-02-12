馮國豪：美車零關稅與農產開放　台長期隱憂

台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會研究員馮國豪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月13日電（記者 蔣繼平）台美對等貿易協定將於13日凌晨正式簽署。台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會研究員馮國豪向中評社指出，美製汽車零關稅與農漁市場大幅開放，短期會提升消費者福利，但長期加劇產業結構失衡與社會不安，未來3到5年後會慢慢浮現糧食安全，物價更受國際價格波動影響，還有產業惡化，貧富差距問題越來越嚴重。



馮國豪，政治大學中山人文社會科學研究所博士，先後任教於世新大學、台北教育大學、崑山科技大學。目前擔任樹德科技大學社會工作系兼任副教授。研究專長與興趣：經濟發展、社區營造、台灣政治經濟、兩岸關係、孫中山研究。



台美關稅協議內容至今尚未公布。藍委王鴻薇透露根據她掌握的消息，台灣已同意美製小客車及汽車零組件降至“零關稅”，保健食品關稅從30%降至10%，另外農產品也可能大幅市場開放和降稅。



對此，馮國豪表示，若台灣將汽車關稅降至零，並大幅開放農漁產品市場或調降相關稅負，勢必對經濟結構與社會心理帶來深遠影響。這不僅是單純的貿易政策調整，更牽涉產業競爭力、就業分布、城鄉差距與政治穩定等多重層面。



馮國豪表示，在汽車產業方面，關稅歸零將使進口車價格更具競爭力，消費者可望以更低價格購得品質較佳或品牌多元的車款，短期內對消費者而言無疑是利多。同時，零關稅有助於展現市場開放誠意，對推動雙邊或多邊貿易談判具有象徵意義。



然而，馮國豪表示，台灣本地整車組裝與相關零組件供應鏈可能面臨更劇烈競爭。雖然台灣汽車產業規模相對有限，但背後牽動的中小企業與就業人口不容忽視。若缺乏技術升級或轉向電動車關鍵零組件研發，產業恐出現結構性萎縮，衝擊特定地區就業。



有關台“經濟部”宣示匡列約台幣30億元規劃專項支持汽車及零組件產業轉型升級。馮國豪表示，衝擊主要集中在整車組裝與部分傳統零件廠，作為短期紓困可能“暫時止血”，但難以解決結構性競爭問題。



他指出，譬如，一條自動化產線升級動輒數億元，若涉及多家廠商轉型電動車零組件或智慧車系統，30億元恐怕只能覆蓋部分企業。因此，若政策目標是“產業升級”，金額未必充足；若只是“過渡緩衝”，則可能尚可支應一段時間。

