馬英九：盼鄭麗文堅持兩岸和解路線

馬英九接受中評社專訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月14日電（記者 張嘉文）台灣前領導人、國民黨前主席馬英九接受中評社專訪，談及中國國民黨主席鄭麗文現在領導的國民黨。馬認為鄭目前做得很好，在黨的政策與核心價值上，都非常清晰明快，也非常堅定。他要給鄭主席唯一的建議就是，一定要堅持兩岸和解路線，因為唯有國民黨才能達成兩岸和平的使命。



馬英九也說，比起“馬習三會”，他更希望看到“鄭習會”。因為這對兩黨（國民黨、共產黨）關係、兩岸關係，都非常迫切與需要，他也相信在兵凶戰危的此刻，他們的會面有助於讓兩岸更和平穩定。



馬英九在馬英九基金會接受中評社專訪，分享他對於國民黨主席鄭麗文上任將滿四個月表現的看法，他認為，鄭麗文做得很好，也相當不容易。



馬英九說，鄭麗文年輕、聰明，也很有政治經驗，這四個月來，他認為鄭很快掌握了黨應該走的方向。而且在堅持國民黨的政策與核心價值，非常清晰明快，也非常堅定，他認為是非常正確的，也對基層黨員與從政同志有引領作用。



當然，黨主席這個工作不好幹，馬英九說，他自己也曾是過來人，尤其是整合地方派系，協調黨內提名，包括要和民眾黨談“藍白合”等等，都不是容易的工作。但是他對鄭麗文有信心，而且他也告訴過鄭，任何需要他的地方，他都會做最堅強的後盾。



至於鄭麗文上任積極推動國共和解對話的路線，接下來有望前往大陸進行訪問交流，也可能有機會和中共中央總書記習近平進行會面，曾和習近平會面兩次的馬英九，有何建議給鄭麗文？



馬英九說，他任內的“總統府”副秘書長，也是過去擔任馬英九基金會執行長的蕭旭岑，現在獲得鄭主席的倚重，出任中國國民黨的副主席。

