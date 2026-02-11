馬英九語中評：對美立場硬起來才能獲得尊重

馬英九接受中評社專訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月14日電（記者 張嘉文）台灣前領導人、國民黨前主席馬英九接受中評社專訪談及台灣的對美關係，他說，這次對美關稅的談判，其中台積電“護國神山”被送走，是非常不幸的發展，且還多了16兆台幣的沉重負擔，台灣未來經濟的命脈掌握在別人手裡，失去了自主性，為人打工，還幫忙數鈔票。



馬英九說，補救的方法，衹有政府以“國家安全”的角度，嚴格限制台積電最核心技術的輸出。他強調，這是政府可以做，應該做的，也唯有立場硬起來，美國也才會真正尊重我們。



馬英九在馬英九基金會接受中評社專訪，除了談及台灣政治外，也觸及對美關係的議題。



在對美關稅上，關稅數字降為15%，但台灣要對美有5千億美金的投資，以及美國要求台灣有四成半導體產業要移往美國等等，雙方在台灣時間13日清晨正式簽署“台美對等貿易協定”。



馬英九說，他認為這是非常不幸的發展，賴清德與民進黨政府，對美國、對中國大陸的關係徹底失衡，尤其被稱為“護國神山”的台積電被送走，還多了16兆台幣的沉重負擔，台灣未來經濟的命脈掌握在別人手裡，這是失去了自主性，為人打工，還幫忙數鈔票。



馬英九認為，補救方法衹有政府以“國家安全”的角度，嚴格限制台積電最核心技術的輸出，這是政府可以做，也應該做的。唯有立場硬起來，美國也才會真正尊重我們。



另外，當然就是要加強與中國大陸的合作，馬英九說，三邊關係走回平衡，美國為了拉住台灣，才願意給更好的條件。這是他任內“親美，和陸，友日”的“國家大戰略”，希望賴清德能深思。

