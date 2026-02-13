蔣萬安李四川連線外溢　藍雙母雞助攻全台

台北市長蔣萬安12日前往北投中繼市場向攤商與採買年貨的市民拜早年，並親自發送發財金。（中評社 資料照） 台北市副市長李四川。（中評社 資料照） 中評社台北2月13日電／中國國民黨新北市長人選底定，將由台北市副市長李四川出戰，藍營士氣大振。黨內認為李四川與台北市長蔣萬安“萬川連線”將是北北基宜“雙母雞”，甚至可外溢助藍營“從台灣頭贏到台灣尾”。民進黨審慎評估“萬川連線”效應，認為決勝期在投票前兩個月，須有強棒牽制萬川少到外縣市趴趴走，目前新北有市長參選人蘇巧慧可力搏李四川，頭疼的是台北市尚無強將願對戰蔣萬安。



根據《中時新聞網》報導，李四川宣布參選後與蔣萬安在雙北互為犄角，藍營吃下定心丸，認為萬川在年底還可助攻外縣市。國民黨籍台北市議員張斯綱認為雙母雞效應將從雙北擴及中台灣甚至全台，兩人都具全台知名度，蔣萬安是宜蘭女婿，基宜與雙北生活圈緊密結合，北北基宜將是雙母雞威力最強大的核心；而李四川的高雄副市長經歷能有效協助柯志恩。



出身屏東的國民黨籍台北市議員李明賢說，年前一場屏東鄉親餐敘與李四川、柯志恩、蘇清泉同桌，鄉親不斷加油，期許3人都當選縣市長。雖然蘇巧慧也出身屏東，但多次屏東同鄉會場合，李人氣都勝一籌。李明賢呼籲大家挺“屏東戰隊”，從台灣頭贏到台灣尾。



李四川12日接受王淺秋廣播節目訪問說，他和柯志恩、蘇巧慧都是屏東人，若柯有需要，他會到高雄助選。而蘇年輕、有活力及有禮貌，兩人一定是君子之爭。



蔣萬安昨對雙母雞效應則說“現在最重要的是讓市民過個好年”。



藍營人士表示，蔣萬安前年“立委”選舉及大罷免到中南部輔選都掀起旋風，是藍軍太陽之一；李四川當過三都副市長、“政院”祕書長及國民黨祕書長，“人脈遍全台，最厲害的是藍綠白人緣都好，連原住民都買帳”，例如去年12月6日新北市原住民總頭目萬寬樑的殯葬彌撒，連丈夫是原住民的蘇巧慧都未能現身，唯獨李到場弔唁，當時李未宣布參選，多位原民領袖都勸進李。



民進黨人士說，蘇巧慧深耕新北數年支持度持續上升，李四川雖有新北根基但畢竟離開多年，幾個月要補回需花很大心力，有餘力助攻外縣市？況且李是被罷免的韓市府一員，輔選高雄的量能待檢視。