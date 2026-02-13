10“立委”遭起訴　盧秀燕回應

台中市長盧秀燕年前關懷弱勢長者。（台中市政府提供） 中評社台中2月13日電（記者 方敬為）台北地檢署12日針對“立法院”肢體衝突事件，起訴7名藍委、3名綠委，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天表示，立法部門是自治機關，司法不應該成為“立法院”的糾察隊，司法不應該把手伸進“立法院”，盼遵守權力分立制度。



“立法院”2024年、2025年發生多起肢體衝突，多名“立委”互控傷害。北檢12日偵結，依傷害等罪起訴藍委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍，以及綠委林淑芬、林楚茵、柯建銘共10人。



遭起訴的7名藍委當中，包括廖偉翔、黃健豪、黃仁都來自台中，盧秀燕13日關懷台中市弱勢長者後，對此回應，她過去擔任6屆“立法委員”，相當明白“立法院”是自主自治的立法機構，司法不應該成為“立法院”的糾察隊，司法的手也不應該伸進“立法院”，應遵守權力分立制度。



遭起訴的藍委王鴻薇質疑，綠委鍾佳濱熊抱藍委陳菁徽竟然沒被起訴。並表示，民進黨的司法動作，明眼人都看得出來，不但是秋後算賬，更是為了賴清德2028大位與“立院”多數席次布局。根據《選罷法》第26條第九項，“犯第一款至第六款以外之罪，判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行、執行未畢、於緩刑期間或行刑權因罹於時效消滅。”無論被判刑或緩刑就無法參選，換言之“選不贏，就讓你選不了”。