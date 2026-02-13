美眾議員致函關心軍購　黃國昌：應彼此尊重

民眾黨主席黃國昌、新北市議員參選人陳語倢進行“萬眾同欣．新年快樂 黃國昌汐止掃市場啟動！”活動。（中評社 張穎齊攝） 媒體到現場採訪。（中評社 張穎齊攝） 民眾黨主席黃國昌接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北2月13日電（記者 張穎齊）針對美國參眾議員約37人聯名致函中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜及藍白兩黨主席，呼籲儘速通過1.25兆元新台幣軍購特別條例。台灣民眾黨主席黃國昌13日受訪表示，是否已收到信函仍待向黨團確認，但強調台美同為民主國家，雙方都應尊重彼此的民主程序，“行政院”版不透明、規模大，民眾黨團版本是較好的選擇。



民眾黨新北市長參選人黃國昌13日在汐止中正市場參加“萬眾同欣.新年快樂 黃國昌汐止掃市場啟動！”掃街拜年發春聯紅包袋，與民眾黨新北市汐止議員參選人陳語倢出席，會前受訪。



黃國昌表示，對於軍購特別預算，他重申民眾黨支持強化自我防衛能力，但“行政院”版本內容不透明、規模龐大，應逐年審議，民眾黨團版本相對完整、較為合理。



黃國昌表示，美國若宣布對台軍售，也必須經過美國國會同意；台灣的軍購特別預算同樣需要經過“立法院”審議，這是民主制度的基本程序。他指出，民眾黨一向支持提升“國防”預算至GDP3%，事實上今年“中央政府”總預算中，“國防”相關支出已超過GDP3%的承諾。



不過，對於“行政院”提出的1.25兆元軍購特別條例，黃國昌質疑，目前已公布的僅約新台幣3000多億元，其餘項目具體內容並不清楚；美方是否會出售新增項目，也尚未完成美國國內程序。在資訊尚未透明前，不宜一次性打包通過。



他強調，民眾黨支持強化台灣自我防衛能力，只要確實為“國家安全”所必須，會務實監督並表示支持；但站在人民立場，必須確保“錢要用在刀口上”，所付出的預算能準時取得所需裝備。



對於中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁表態不會讓“行政院”版本通過，而民眾黨新任黨團總召陳清龍則表示可與“政院”版併案付委審查。



黃國昌指出，民眾黨立場清楚，歡迎各版本一併討論；國民黨黨團也將提出自己的版本。民眾黨認為，現行提出的白黨團版本較為周延。



他舉例，賴清德曾表示，未來軍購特別預算將採取逐年編列、逐年審議方式，但這樣的機制並未明確寫入“行政院”版條文，反而出現在民眾黨團提出的版本中。逐年審議是合理要求，而非一次性打包通過。



此外，針對英國《金融時報》報導美國總統特朗普可能再增加200億美元對台軍售，黃國昌表示，不會對媒體傳聞做預測，將以美國國會正式通過並公布的內容為準，目前各式傳聞甚多，應回歸理性、實質內容審查。