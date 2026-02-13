謝龍介：美獵取資源壯大自己　賴送上台灣　

藍委謝龍介受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月13日電（記者 張嘉文）針對台美關稅拍板定案，中國國民黨籍“立委”謝龍介今天表示，如果只聽“行政院”報告，好像一切都沒事了，但事實上衝擊很大，台灣付出非常大的代價，卻換來和日韓一樣，15%關稅不疊加的待遇，賴清德還不斷幫美國找開脫的理由，這不需要。



謝龍介說，美國在獵取全世界資源，要讓美國再次壯大，但賴清德自己送上人頭，把台灣所有資源都送上了，還不斷在幫美國講好話。要很務實看待台美關係，還有將來怎麼讓產業能繼續活下去。



“行政院副院長”鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮率領的談判團隊在2月12日與美方完成台美對等貿易協定（ART）簽署，完成爭取對等關稅調降為15%不疊加，以及232關稅最優惠待遇，也敲定美國小客車以及美牛在內的1482項農產品降至零關稅。民眾關注的稻米、美豬部分，稻米及米製品、雞肉等攸關糧食安全項目不降稅，並維持稻米關稅配額（TRQ），美豬進口關稅則第3年起調降至一半。



另外，保健食品調降稅率至10%。並承諾2025至2029年採購石油、天然氣、電力設備，以及另採購民航機等，大約是848億美元。



謝龍介對此在“立法院”受訪時表示，15%關稅不疊加雖看起來和日韓一樣，但台灣在包括投資、採購上付出了很大的代價，另外還要開放美國農產品、水果，台灣的橘子、柳丁、葡萄一定會受到衝擊，農民未來怎麼面對，政府有說清楚嗎？



至於美豬部分，謝龍介說，過去開放的就是美豬的採購量，這一次是不是美國要求台灣一定要配額採購全部買到位？這樣的話，對我們的衝擊更大。如果今年開始美方要求台方原本配額進口豬肉，當然就會衝擊到整個豬農的價格，養豬產業會有很大的影響，加上人民的飲食健康有保障嗎？因美國萊豬依舊沒有標示。



謝龍介強調，這一些關稅談判細節接下來送到“立法院”，是不是可以更改？還是經過政府的黑箱作業後，“立法院”不得更改，只能照單通過？那後面的衝擊就是全民共享了。