不符參選資格？黃國昌挺李貞秀批民進黨雙標

左二起民眾黨新北市長參選人黃國昌、新北市汐止議員參選人陳語倢。（中評社 張穎齊攝） 民眾黨新北市長參選人黃國昌與新北市汐止議員參選人陳語倢前往汐止中正市場掃街拜年，發春聯、紅包袋。（中評社 張穎齊攝） 汐止中正市場。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北2月13日電（記者 張穎齊）針對民進黨政府要求台灣民眾黨不分區“立委”、陸配李貞秀提出喪失大陸籍證明，否則取消“立委”資格。民眾黨主席黃國昌13日表示，法律適用應具普遍性與一致性，質疑現行標準與蔡英文政府時期大不相同，形同雙重標準；他呼籲行政部門勿針對個別“立委”發動政治攻擊。



民眾黨新北市長參選人黃國昌13日在汐止中正市場參加“萬眾同欣.新年快樂 黃國昌汐止掃市場啟動！”掃街拜年發春聯紅包袋，與民眾黨新北市汐止議員參選人陳語倢出席，會前受訪。



陸委會12日晚上透過新聞稿表示，李貞秀在登記成為候選人時具備“雙重戶籍”，不符合兩岸條例參選資格規定；目前選務機制有漏洞，政府將會積極處理。



黃國昌指出，《兩岸人民關係條例》的解釋與適用，應回歸法律本身，並維持一貫標準。他質疑，為何現任陸委會與過去民進黨蔡英文政府時期在相同議題上的處理方式天差地遠，認為若標準前後不一，難免引發外界質疑。



他表示，與其在此議題上不斷製造政治口水、針對個別“立委”進行攻防，不如把心力放在實質政務上，才是回應人民期待的方式。



此外，針對去年“立法院”“國會”衝突案，有10名“立委”遭起訴，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜表示遺憾，日前更提出希望賴清德年後舉行五院茶敘時。以“化”字來化對立。



黃國昌回應，韓國瑜一向展現議事中立與“大家長”高度，期盼行政部門能尊重“國會”職權。



黃國昌指出，過去在“中華民國”“憲政”史上，未曾發生“總統”對“國會”三讀通過法律選擇不公布的情況。他認為，韓國瑜此次釋出善意，希望化解對立，賴清德應正面回應。



他回顧，去年韓國瑜曾在茶敘中誠懇勸諫，希望賴清德不要持續推動大罷免等對立作為，但未被採納，導致今年台灣社會出現更多衝突與撕裂。這次茶敘究竟是真心要化解對立，還是另一場政治動作？仍有待觀察。