不懼李四川　黃國昌行程滿檔盼整合

民眾黨新北市長參選人黃國昌與新北市汐止議員參選人陳語倢13日到汐止中正市場掃街拜年，發春聯、紅包袋，。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北2月13日電（記者 張穎齊）中國國民黨擬徵召新北市副市長李四川參選新北市長，藍營"基北北桃"首長連線態勢成形。台灣民眾黨新北市長參選人、黨主席黃國昌則展開春節行程，市場掃街、基層拜年一場接一場行程滿檔。他強調不懼對手、持續以最大誠意推動藍白合作，盼整合出"最強團隊"迎戰新北選局。



國民黨擬徵召李四川參選新北市長，李四川表態承擔，國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜及副市長劉和然皆表態支持，國民黨形成“基北北桃”藍營連線態勢。



黃國昌13日在汐止中正市場參加“萬眾同欣.新年快樂 黃國昌汐止掃市場啟動！”掃街拜年發春聯紅包袋，與民眾黨新北市汐止議員參選人陳語倢出席。



黃國昌表示，國民黨六都首長挺自家人人之常情，民眾黨將持續努力，成為市民心中最好的選擇，並保有最大誠意與善意，與國民黨以最好的方式選出最強團隊。



黃國昌指出，無論是蔣萬安或侯友宜，都是國民黨籍六都首長，支持黨內同志參選新北市長並不意外。對民眾黨而言，重點在於提出具體政見與治理藍圖，爭取市民認同，“讓我們成為最好的選擇”。



不少民眾搶著索取黃國昌的春聯與紅包袋，並高喊“唯一支持黃國昌”，熱情合影留念，氣氛熱絡。黃國昌來者不拒，頻頻與攤商寒暄互動。他也多次提醒團隊注意動線，避免影響民眾買菜通行。



黃國昌與陳語倢展現親民姿態，陳語倢並積極拉票、與民眾熱烈互動，更被民眾多次認出常看到。

