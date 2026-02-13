軍購案綠白合？柯文哲：付委跟通過不相等

柯文哲接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 柯文哲與民眾黨台北市議員張志豪到安東市場向攤商拜年。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月13日電（記者 莊亦軒）台灣民眾黨“立法院”黨團11日表態同意“行政院”版軍購條例付委，民眾黨主席黃國昌則說“行政院”版不會通過。對於民眾黨團在“立法院”是否會綠白合？民眾黨前主席柯文哲13日上午受訪表示，這不是藍白合、也不是綠白合，付委跟通過是不相等的。他跟民進黨“立法院”黨團總召柯建銘講“兩張A4紙就要新台幣1.25兆”，如果民進黨政府要1.25兆的“軍購案”，好歹說明書要出來。



柯文哲13日上午與台灣民眾黨台北市議員張志豪一同到台北市安東市場向攤商拜年、發送春聯，並接受媒體聯訪。



被問到“軍購案”是否會在“立院”綠白合？柯文哲回應，這不是藍白合、也不是綠白合，想辦法讓台灣繼續往前走。付委跟通過是不相等的。付委是拿進委員會討論，通過是經過討論後才通過。



柯文哲表示，大家都不要再鬧了。他當時和柯建銘講“兩張A4紙就要新台幣1.25兆”，之前新台幣6000億的都還沒有來。如果民進黨政府真的要1.25兆的“軍購案，好歹說明書要出來。要買什麼東西，什麼時候到？



柯文哲說，之前那6000億付錢沒有拿到東西，總要有個交代。“國家安全”要花錢他知道、天下沒有白吃的午餐他知道，柯文哲用閩南語說“但我們也不能當傻瓜”。