藍黨團：五成民眾認為美國不會出兵協防台灣

中評社台北2月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨"立法院"黨團今天召開民調記者會，安排此次民調的國民黨發言人、"立委"牛煦庭說，民調顯示仍有近半數（47%）民眾不滿意賴清德的表現。其中，20至29歲的年輕族群最高，達到52%的人不滿意，是滿意的兩倍，顯見經過賴兩年執政，年輕人並沒有感到受到政府的支持或幫助。



在兩岸關係和對美關係上，牛煦庭說，有高達61%的民眾認為，台灣應該與中國大陸和美國都保持相同距離，並維持中立，不應該偏向哪一邊。另外，對美國特朗普政府的懷疑度又上升了，在“擔不擔心特朗普會出賣台灣”的調查，擔心的人從四個月前的45%上升至49%，而有半數（50%）的民眾認為，如果兩岸發生戰爭，美國不會出兵協防台灣。



本次民調接續去年10月民調，由牛煦庭委託TVBS民調中心，針對民進黨政府的施政表現、賴清德信任度及各項重大國政議題進行滾動式民意調查。調查日期自2月5日至2月8日進行電話訪問，於2月11日收到報告，2月13日公布結果。全台有效樣本1090份，於95%信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。



國民黨團今天召開民調記者會，包括黨團書記長林沛祥、“立委”牛煦庭和徐巧芯等人出席。



牛煦庭在會中公布民調表示，賴清德的表現經過4個月的時間，沒有顯著的變化，人民對賴的表現，仍有近半數（47%）民眾不滿意，其中，對賴清德的經濟發展（47%不滿意）、打擊詐騙（57%不滿意）、司法信任度（61%不信任）、兩岸關係（52%不滿意）都有半數的不滿意或不信任。顯見即使民進黨政府在近4個月來利用各種媒體管道對人民情緒勒索、哭鬧威脅或大內宣，都完全無法掩蓋施政無方及人民不滿的事實。



牛煦庭說，這次民調也針對“國防”政策及預算進行調查，顯示民眾有61%贊成增加“國防”預算，高於不贊成的29%，這個數據與前次調查結果相近，但本次新增調查“您支不支持8年1.25兆“國防”特別預算”，結果不支持度上升至45%，超越支持度（44%）。

